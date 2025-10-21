İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu

Türkiye, İtalya'nın Milano kentinde iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 44’üncüsü organize edilen Host Milano 2025'e 83 firma ile katıldı. 62 ülkenin katıldığı fuara, onlarca iş insanın soyulması damga vurdu. Yaklaşık 15 iş insanı soyuldu.

"AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE HIRSIZLARDAN KURTULAMADIK"

Odatv'nin haberine göre, fuara katılan Türk iş insanlarından 3'ü soyulduklarını açıkladı. Fuarda soyulan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk iş insanı yaşananları şu şekilde aktardı:

“Türkiye olarak İtalya’ya güçlü bir çıkarma yaptık. İtalya’da çok iyi müşteri bağlantıları sağladık. Birçok anlaşmaya imza attık. Ancak Avrupa’nın göbeğinde hırsızlardan kurtulamadık. Kimi iş insanının fuar alanında cüzdanı çalındı, kimi iş insanlarının da stantlarında hırsızlıklar yaşandı. Fuarda görevli olan birçok çalışan da hırsızlardan nasibini aldı. Polise şikayette bulunduk. Yetkililer sadece 2 gün içinde farklı ülkelerden 15 kişiden benzer şikayetleri aldıklarını söyledi. Polisler sadece şikayetleri aldı ve ilgilenmedi. Olan bize oldu. Avrupa’da böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk.”

"AVRUPA BAŞKENTİNDE YAPAYALNIZ HİSSETTİK"

Milano’nun göbeğinde kaldıkları otelde soyulduklarını söyleyen bir başka iş insanı ise şunları söyledi:

“Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo’da konakladık. Otelde çantamın içinden 1000 Euro’mu çaldılar. Otele durumu aktardık. Önce hemen ilgilendiler. Kameraya bakacaklarını söylediler. Bir süre sonra gelip ‘gidip polise şikayet edin’ dediler. Böylesine bir Avrupa başkentinde yapayalnız hissettik kendimizi. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyor, mağduriyetleri gidermek için adım atmıyorlar. Bu kadar kötü bir durumda hiç kalmamıştık. Dünyanın çok farklı noktalarına seyahat ediyorum. Birçok ülkeye de bir grup iş insanı ile seyahat ediyoruz. Böylesi durumlarla ‘geri kalmış’ diye tabir edilen ülkelerde bile karşılaşmıyoruz. Olumsuz olaylar yaşansa da yetkililer sorunların çözümü için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak İtalya bizim için sınıfta kaldı.”