İşte en çok kazandıran hisseler!
Yayınlanma:
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta en çok değer kaybeden ve kazanan hisseler belli oldu. İşte o hisseler...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,95 değer kaybederek 10.729,49 puandan haftayı tamamladı. Endeks, hafta boyunca 10.612,31 ile 11.334,42 puan arasında dalgalandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE DE DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Haftalık süreçte sektör endekslerinde de gerilemeler yaşandı. Mali endeks yüzde 3,97 azalarak 14.378,86 puana inerken, sanayi endeksi yüzde 3,45 kayıpla 14.188,74 puanda kapandı. Hizmetler endeksi yüzde 2,80 düşüşle 10.895,60 puana gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 3,19 azalarak 24.390,44 puan seviyesine indi.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde bu hafta en fazla değer artışı Destek Finans Faktoring A.Ş. hisselerinde görüldü. Şirket hisseleri yüzde 17,11 oranında değer kazanırken, Destek Finans’ı yüzde 16,54 yükselişle 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ve yüzde 10,72 artışla Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Hafta boyunca en fazla değer kaybı yaşayan hisseler arasında ise Otokar yüzde 14,08 düşüşle ilk sırada yer aldı. Enerjisa Enerji yüzde 12,78, Oyak Çimento ise yüzde 12,03 oranında değer kaybetti.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri açısından ilk üç sırayı alan firmalar şöyle sıralandı:

ASELSAN: 798 milyar TL

Garanti BBVA: 582 milyar 960 milyon TL

Türk Hava Yolları (THY): 440 milyar 910 milyon TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

