İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor

Yayınlanma:
Sadece İstanbul'un değil, dünyanın da en pahalı evleri arasında gösterilen 23 odalı Zeki Paşa Yalısı satışa çıkarıldı. Yalıya paha biçilemiyor.

İstanbul Boğazı’nın en özel noktasında yer alan ve dünyanın en pahalı evlerinden biri olarak gösterilen 130 yıllık Zeki Paşa Yalısı, satışa çıkarıldı.

23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu yalının sahibi olan ailenin satış için bir emlak şirketini görevlendirdiği belirtildi.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre boğaz hattındaki diğer yalıların 2 ila 6 milyar TL arasında olduğu belirtilirken, uzmanların Zeki Paşa Yalısı için “paha biçilemiyor” yorumunu yaptıkları bildirildi.

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen yanında yer alan tarihi yapı; dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından, Sultan II. Abdülhamid döneminin nazırlarından “Filinta Mustafa” olarak bilinen Tophane Müşiri Zeki Paşa için inşa edildi.

SAHİBİ TRABZONLU BİR AİLE

Haberde, "Trabzonlu bir aileye ait olduğu bilinen yalının en tanınan mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydediliyor" denildi. 5 katlı yapıya hem deniz tarafından hem de bahçesinden giriş yapılıyor. 510 metrekarelik alanda 2 bin 489 metrekare.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

