İstanbullular oralara gitmeyi bıraktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin kültürel ve sosyal eğlence alışkanlıklarını mercek altına alan kapsamlı bir araştırma yaptı. İstanbul Barometresi temmuz sayısı kapsamında yayımlanan tematik rapora göre, ekonomik daralma ve yüksek maliyetler halkın sosyal yaşamını doğrudan tehdit ediyor.

Toplam 758 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, İstanbulluların sanatsal etkinliklere katılım oranları, bu katılımın önündeki engeller ve dijitalleşmenin günlük yaşamdaki yeri detaylı bir şekilde incelendi.

HANGİ ETKİNLİKLER TERCİH EDİLİYOR?

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 45,8’i son bir yıl içerisinde herhangi bir kültür-sanat etkinliğinde yer almadığını bildirdi. Etkinliklere katılım sağlayan kesimin en yaygın tercihi yüzde 33,9 oranla konserler oldu.

Bu alanı yüzde 21,8 ile tiyatro ve stand-up gösterileri, yüzde 21,2 ile sanat galerisi ve müze ziyaretleri takip etti. Kitap fuarları ile yazarlarla buluşma etkinlikleri yüzde 16,2, sokak festivalleri veya açık hava organizasyonları yüzde 16,1, film festivalleri ise yüzde 11,9 oranında tercih gördü. Öte yandan tasarım, fotoğraf ve moda etkinlikleri yüzde 6,2, dans gösterileri yüzde 5,9, opera, bale ile klasik müzik dinletileri ise yüzde 5,7 oranında sınırlı kaldı.

BİLET FİYATLARI VE ZAMAN YOKLUĞU ENGEL OLUYOR

Kültür ve sanatsal faaliyetlere katılımın önündeki en büyük engeller de raporda açıklandı. Katılımcıların yüzde 45’i, "bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği" nedeniyle etkinliklerden uzak kaldığını belirtti. Yüksek maliyetlerin ardından yüzde 38,1 oranla "iş ve okul nedeniyle vakit bulamamak" ikinci en önemli engel olarak kaydedildi.

SOSYAL MEKANLAR VE BİLETLERDE KISINTI DALGASI

Araştırmada, ekonomik sıkıntılar nedeniyle hanehalkının sosyal harcamalardan nasıl tasarruf etmeye çalıştığı da sorgulandı. İstanbulluların yüzde 41,4'ü son bir yılda en fazla restoran ve kafe gibi sosyal mekan harcamalarında kısıntıya gittiğini ifade etti.

Buna karşılık katılımcıların yüzde 39,8’i hiçbir harcama kaleminden kesinti yapmadığını dile getirdi. Konser ve tiyatro biletlerinde kısıntıya gidenlerin oranı yüzde 37,6 olurken, sinema biletlerinde bu oran yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. Müze ziyaretlerinde tasarruf oranı yüzde 26, kitap, dergi ve dijital içerik alımlarında yüzde 25,9, yayın platformu aboneliklerinde ise yüzde 25,2 seviyesinde ölçüldü.

DİJİTAL İÇERİKLER FİZİKSEL ETKİNLİKLERİN YERİNİ ALIYOR

Kültür ve eğlence alışkanlıklarında dijitalleşmenin payı da raporda yer buldu. Fiziksel etkinliklere katılmayı tercih edenlerin oranı yüzde 56,9 olarak hesaplanırken, kültürel deneyimler yerine sosyal medya ve dijital içerikleri seçenlerin oranı yüzde 28,5'e ulaştı. Dijital içerikleri geleneksel deneyimlere tercih edenlerin yüzde 34,3’ü bu durumu "zaman kısıtlıyken dijital içeriğin çok daha pratik olması" ile açıkladı.

"Dijital içeriklerin çok daha erişilebilir ve uygun fiyatlı olması" yüzde 29,6 ile ikinci sırada yer alırken; "sosyal çevrenin de dijitale yönelmesi" yüzde 18,1, "fiziksel mekanlara ulaşmanın zor veya yorucu olması" ise yüzde 12,5 oranında gerekçe gösterildi.

BOŞ ZAMANIN TAMAMI EKRANDA TÜKENİYOR

Çalışmada, günlük ortalama dijital eğlence içeriklerine ayrılan sürenin 3 saat 8 dakika olduğu tespit edildi.

İş, uyku, yemek ve çocuk bakımı gibi zorunlu faaliyetler dışında kalan günlük serbest zaman ise ortalama 3 saat 44 dakika olarak hesaplandı.

Bu iki sürenin birbirine son derece yakın olması, halkın sahip olduğu boş vaktin neredeyse tamamını ekran başında geçirdiğini açıkça ortaya koydu.