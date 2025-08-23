İslam Memiş Ticaret Bakanı ile görüştü: Sahte altın düzenlemesi geliyor

İslam Memiş Ticaret Bakanı ile görüştü: Sahte altın düzenlemesi geliyor
Yayınlanma:
İslam Memiş katıldığı canlı yayında önemli bir bilgi paylaştı. Piyasada sahte altın sorunu büyürken, Memiş, Ticaret Bakanı ile görüştüğünü ve taklit ürünlerin üretimine dair bir düzenleme geleceğini aktardı.

Sahte altın ve yarattığı mağduriyet artarken son olarak piyasada "Suriye çeyreği" olarak bilinen düşük ayralı altın dolaşıma girdi.

Ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen milyonlar daha uygun fiyatlı altın almak isterken sahte altınla mağdur edilebiliyor. Son yıllarda ise piyasada sahte altındaki artış dikkat çekiyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Habertürk canlı yayınında sahte altına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

AYIRT ETMEK ZOR: SURİYE ÇEYREĞİ

Memiş, "Suriye çeyreği" olarak anılan altının düşük ayarlı yani 21 ayar olduğunu belirtirken, gerçeği ile ayırt etmesinin güç olduğunu söyledi.

Memiş piyasada artan sahte altınlara dikkat çekerken, "Bunları yapanlar adeta bir kuyumcu gibi çalışıyorlar, çok profesyoneller, ayarından parti numarasına kadar sahte altının üzerinde herşey var" dedi.

Memiş canlı yayında sahte altın testi de yaptı. Yanında getirdiği mihenk taşı ve ayara göre asitlerle sahte altını test etti. Altının dayanıklı bir madde olduğunu bu nedenle asit değdiğinde silinmeyeceğini söyleyen Memiş, altın kaplamalarda ise kesip içerideki metalin test edildiğini söyledi.

"BAKANLA GÖRÜŞTÜM, TAKLİT ÜRÜNLER BASILMAYACAK"

İslam Memiş, düğünlerde takılan sahte altınlara dikkat çekerek, "Bunlar dışarıda 5-10 liraya satılan basit metaller, altın kaplama ile gerçekmiş gibi düğünde takılıyor. Akrabanın dostun da sahtesi var yani. Sonra kuyumcuya gidince sahte olduğu ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Memiş piyasada olan bu taklit ürünlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı: "Ticaret Bakanımızla görüştüm. Bir düzenleme yapılıyor. Artık taklit ürünler basılmayacak." dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

