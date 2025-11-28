İslam Memiş asgari ücret için oran verdi: "Bu rakamı geçmez, başka düzeltme beklemeyin!"

Milyonlarca asgari ücretli, açlık ve yoksulluk sınırının gölgesinde 2026 zammına umut bağlarken, uzmanlardan gelen tahminler beklentilerin çok uzağında kalıyor. Altın piyasasındaki analizleriyle tanınan Finans Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda yapılacak zam için yüzde 20-22 bandını işaret etti. Memiş'in öngörüsü, asgari ücretlinin hayallerini suya düşürecek cinsten.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayındaki kritik toplantısına sayılı günler kala, 2026 zammı için geri sayım başladı. Vatandaşın gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberdeyken, İslam Memiş YouTube yayınında asgari ücret beklentisini açıkladı.

Memiş, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 ile 22 aralığında bir zam yapılmasını beklediğini ifade ederek, bu oran dışında herhangi bir düzeltme öngörmediğini belirtti. Eğer Memiş'in yüzde 22'lik tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret ancak 26 bin 966 lira seviyesine yükselebilecek. Bu rakam, artan yaşam maliyetleri karşısında emekçinin derdine derman olmaktan çok uzak görünüyor.

"BARIŞ GELMEDEN ALTIN ALMAYI TERCİH ETMEM"

Katıldığı bir televizyon programında altın piyasasındaki son durumu da değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Ons altının 4.000-4.200 dolar bandında dalgalandığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Ons altın 4.000-4.200 dolar aralığında gidip geliyor. İşte bazen 4168 dolar oluyor. Bazen 4150 dolar oluyor. Böyle bir gelgit yapıyor. Yıl sonuna kadar böyle oyalamaya devam edecekler. Teknik analiz çalışmama göre 4.000 dolar seviyesi üzerindeki altın bana pahalı geliyor. O yüzden Rusya-Ukrayna'dan barış gelmeden ben altın almayı tercih etmiyorum."

Uzun vadeli yatırımcılara ise kapıyı açık bırakan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama uzun vadeli yatırımcı tabii almaya devam etmeli. Ons altınla biz işlem yaptığımız için bizim pozisyonlar farklı oluyor. Gram altın yatırımcısı almaya devam etsin. Onlar için problem yok. Ama benim düşüş yönlü beklentim devam ediyor."