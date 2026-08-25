İran sinyal verdi, petrol kritik eşiğin altına geriledi

Küresel enerji piyasalarında Ortadoğu kaynaklı gelişmeler yakından takip edilirken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesine dair yeni bir hamle geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdikleri temaslarda “önemli ilerleme” sağlandığını duyurdu.

DİPLOMASİ TEMASLARINDA "ÖNEMLİ İLERLEME" MESAJI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmaların ardından Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Zirvede, ikili ilişkiler, Washington-Tahran gerilimi ve bölgedeki son durum masaya yatırıldı. Görüşmenin “olumlu ve verimli” geçtiğini belirten Nakvi, taraflar arasında İslamabad Mutabakatı'nın yeniden yürürlüğe konulması yönünde atılabilecek adımların da değerlendirildiğini bildirdi.

Nakvi, Pezeşkiyan'ın Tahran'ın bakış açısını ve kaygılarını açıkça aktardığını, yapılan müzakerelerde kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Görüşmenin yapıcı bir atmosferde tamamlandığını belirten Pakistanlı bakan, bu ivmenin devam ederek bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine zemin hazırlamasını umduklarını dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da, liderler arasındaki görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması olduğu vurgulandı. Tarafların gerilimin daha fazla tırmanmasının engellenmesi ve mevcut çatışma ortamının sonlandırılması hususunda fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

PETROL PİYASASI DİPLOMASİYİ FİYATLIYOR

Küresel petrol ticareti açısından hayati bir güzergâh olan Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlikler enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinden gelen gerilimi azaltma sinyalleri arz riskine ilişkin endişeleri hafifletti. Bu gelişmelerin ardından anlık verilere göre Brent petrol yüzde 2,33 oranında gerileyerek 88,43 dolar seviyesine indi.

Piyasa aktörleri önümüzdeki süreçte diplomatik temasların seyrini ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normale dönüp dönmeyeceğini yakından izlemeyi sürdürecek.

Tahran ile Washington arasındaki tansiyonun düşmesi ve boğazın açılması yönünde somut adımların atılması durumunda, ham petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin daha da gerilemesi öngörülüyor.

Ayrıca MSCI Türkiye endeksinde yaşanan değişimler de yakından takip edilen diğer konular arasında yer alıyor.