İngiltere’de üniversite okumak Türkiye’den ucuz hale geldi! Üstelik 1 sterlin 55 lira olmasına rağmen

Vakıf üniversitelerinde işletme ve psikoloji ücretleri 1,6 milyon TL’yi geçti. Dünyanın en iyi akademik eğitimlerinin verildiği sayılı ülkeden biri olan İngiltere’de aynı bölümler 582–760 bin TL aralığında kalıyor.

Türkiye’de vakıf üniversitelerinin 2025-2026 ücretleri açıklandı. İşletme ve psikoloji bölümlerinde burs indirimi olmayan (burssuz) yıllık bedeller 1,5 milyon TL’yi aştı. Zirvede Sabancı ve Koç bulunuyor. Rakamlar, birçok aile için erişilebilirliğin azaldığına işaret ediyor.

Türkiye’de rakamlar (burssuz)

Sabancı Üniversitesi: 1.595.000 TL

1.595.000 TL Koç Üniversitesi: 1.590.000 TL

1.590.000 TL Özyeğin Üniversitesi: 1.385.000 TL

1.385.000 TL Bahçeşehir Üniversites i : 1.334.000 TL

i 1.334.000 TL Kadir Has Üniversitesi: 1.230.000 TL

1.230.000 TL İstanbul Bilgi Üniversitesi : 1.190.000 TL

: 1.190.000 TL Yeditepe Üniversitesi: 1.127.500 TL

1.127.500 TL Başkent Üniversitesi: 970.000 TL

970.000 TL Bilkent Üniversitesi: 950.000 TL

950.000 TL İstanbul Ticaret Üniversitesi: 665.000 TL

İngiltere'de ücretler (işletme/psikoloji)

Yıllık öğrenim bedelleri 10.500–13.700 sterlin bandında. Güncel kurla yaklaşık 582.000–760.000 TL.

Buckinghamshire New University : 10.500 sterlin (582.000 TL)

: 10.500 sterlin (582.000 TL) York St John University : 10.750 sterlin (596.000 TL)

: 10.750 sterlin (596.000 TL) Leeds Trinity University : 12.000 sterlin (665.000 TL)

: 12.000 sterlin (665.000 TL) Queen Margaret University : 12.000 sterlin (665.000 TL)

: 12.000 sterlin (665.000 TL) University of Plymouth : 12.500 sterlin (693.000 TL)

: 12.500 sterlin (693.000 TL) Leeds Beckett University : 13.000 sterlin (721.000 TL)

: 13.000 sterlin (721.000 TL) University of West London : 13.000 sterlin (721.000 TL)

: 13.000 sterlin (721.000 TL) University of Stirling : 13.200 sterlin (732.000 TL)

: 13.200 sterlin (732.000 TL) University of the West of Scotland : 13.350 sterlin (740.000 TL)

: 13.350 sterlin (740.000 TL) University of Bolton: 13.700 sterlin (760.000 TL)

KUR FARKI DEVASA AMA İNGİLTERE EĞİTİMDE DAHA UCUZ

1 sterlinin 55 lira olduğu kur farkına rağmen İngiltere'deki ücretler, Türkiye’deki üst dilim vakıf üniversitelerine kıyasla daha düşük kalıyor.

Barınma ve yaşam giderleri eklense de toplam maliyet pek çok durumda rekabetçi. Uluslararası tanınırlık, staj/iş ağı ve dil kazanımı gibi unsurlar öğrenciler için ek avantaj yaratıyor.

Ekonomim'den Hatice İlkimen'in haberine göre, bu tablo, aileleri yurtdışı seçeneklerini daha ciddi biçimde değerlendirmeye yöneltiği öğrenildi.