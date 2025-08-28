İngiltere ve Almanya piyasasında düşüş yaşandı

İngiltere ve Almanya piyasasında düşüş yaşandı
Yayınlanma:
Avrupa borsaları perşembe gününü karışık seyirle kapatırken Stoxx Europe 600 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, karışık seyirle kapandı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,2 değer kaybederek 553,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 9.216,82 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 azalarak 24.039,92 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 7.762,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 artışla 42.447,1 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1,168 oldu.

POLİTİKA FAİZİNDEKİ BELİRSİZLİK PİYASAYI KÖTÜ ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda politika faizinin yönüne ilişkin belirsizlikler ve çip şirketi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık seyir izlenirken, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüdü.

Avro Bölgesi'nde ise ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye indi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

