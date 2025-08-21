ING'den dikkat çeken euro tahmini

Yayınlanma:
Dünyanın önde gelen bankalarından ING, yeni bir rapor hazırladı. Raporda euro için "yükselecek" tahmini yer aldı.

ING Bank, küresel piyasalara ilişkin yeni projeksiyonlarını içeren raporunu yayımladı. Bankanın analizine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının son çeyreğinde üç ayrı faiz indirimi gerçekleştirecek. Bu gelişmenin, dolar üzerinde baskı oluşturması ve euronun güç kazanmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

FED’DEN 2025’TE ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ING'nin öngörüsüne göre, Fed’in Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam üç kez 25’er baz puanlık faiz indirimi yapması muhtemel. Bu gevşeme politikasının 2026 yılına da sarkacağı ve nihai faiz oranının %3,25 seviyesine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Raporda, ABD iş gücü piyasasında yaşanan yavaşlamanın ve istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonların doların son desteklerini de zayıflattığı vurgulandı. Ayrıca tarife kaynaklı enflasyonun geçici olacağına dikkat çekildi.

DOLARDA ZAYIFLAMA, EURO’YA DESTEK

Fed’in faiz indirimi sürecinin, dolar üzerinden yapılan hedge işlemlerinin maliyetini düşürerek dolar satışlarını artırabileceği belirtiliyor. Mevsimsel etkiler, potansiyel başkan değişimi ve piyasa beklentileri de doların zayıflamasında etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

Bununla birlikte, Euro Bölgesi varlıklarına olan yabancı ilgisi de yükseliş trendinde. Yalnızca Mayıs-Haziran 2025 döneminde bölgeye yönelik 236 milyar euroluk yatırım girişi olduğu ifade edildi.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,25’E YÜKSELEBİLİR

Tüm bu makroekonomik veriler doğrultusunda, ING analistleri euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonunda 1,20 seviyesine yaklaşacağını, 2026 yılı sonunda ise bu oranın 1,22 ila 1,25 aralığında olacağını öngördü.

