İndirimin sevinci kursakta kaldı: Motorine zam geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden değişiyor. Ortadoğu gerilimi ve Hürmüz Boğazı krizi ile arşa çıkan petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.
GECE YARISI TABELAYA YANSIYACAK
Bugün gelen indirimin ardından bu gece yarısı saat 00.01 itibarıyla yeni zam tabelalara yansıyacak.
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısı 3 TL 33 kuruş zam gelecek.
Gazeteci Sibel Can da gece yarısı beklenen zam haberinin kesinleştiğini aktardı.
İNDİRİM HABERİ YENİ GELMİŞTİ
Motorine bugün 4 TL 35 kuruş indirim gelmişti.
Akaryakıtta indirim 1 gün sürdü: Zam yine kapıda
TABELADA İVME DURMUYOR
Akaryakıt fiyatları yaşanan gerilimin ardından bir ayı aşkın bir zamandır durmadan değişiyor. Sık sık zam haberlerinin geldiği motorinde geçtiğimiz günlerde 13 liraya yakın zam tarihe geçmişti.
Dün, ABD'nin abluka tehdidine karşılık İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" tehdidi sonrası fiyatların yükseleceği endişesi iyice yerleşti. Küresel piyasaların gözü Ortadoğu'dan gelecek haberlerde...