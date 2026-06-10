İlaç devlerini ve yazılım imparatorlarını tahtından eden Avrupa kıtasının en değerli şirketi

TSMC, Samsung ve Intel'in gelişmiş çipler üretmek için kullandığı EUV tarayıcılarının dünyadaki tek üreticisi olan ASML'nin piyasa değeri, JPMorgan ve Morgan Stanley'nin kendi araştırmalarından neredeyse aynı sonuçları yayınlamasının ardından yükseldi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜNDEN KAÇAN DEV KAPASİTE SÜRPRİZİ

Analistler, şirketin piyasanın beklediğinden çok daha fazla tarayıcı üretebileceğini söylüyor. Her iki banka da aynı gün ASML hisse senedi fiyat tahminlerini yükseltti: JPMorgan 1.515 €'dan 1.900 €'ya, Morgan Stanley ise 1.400 €'dan 1.660 €'ya çıkardı.

JPMorgan analisti Sandeep Deshpande, ASML'nin üretim kapasitesini genişletmeden 110'dan fazla düşük NA tarayıcı üretebileceğini söyledi. Bu, yatırımcılar tarafından daha önce üst sınır olarak belirtilen 90 makine kapasitesini ve şirketin kendi kısa vadeli üretim hedeflerini önemli ölçüde aşıyor.

EUV tarayıcılarının üretimi yarı iletken endüstrisi için hayati önem taşımaktadır. Modern çiplerin tedarikinde kilit rol oynamaktadır.

Morgan Stanley, analistlerin ASML'nin kısa vadeli arzına olan güveninin, şirketin Nisan ayında düzenlenen yıllık toplantısında Eindhoven'daki Brainport Industries kampüsünü genişletme planlarının açıklanmasından kaynaklandığını belirtiyor.

TRİLYON DOLARLIK TEZAT

Bu tesisin inşaatına 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması planlanıyor. Morgan Stanley, bu kampüsün kapasite kısıtlamalarını ele alacak "çok aşamalı bir inşaatın başlangıcı" olmasının beklendiğini belirtti.

İronik bir şekilde, ASML'nin rekor piyasa değeri, başlıca müşterilerinin değerinden önemli ölçüde daha düşük. Hollandalı şirketin piyasa değeri, bu yıl birçok ABD çip üreticisinin aştığı 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor.

Dahası, ASML'nin hisse fiyatındaki son bir yıldaki %50'lik artış, yarı iletken sektörünün piyasa performansının gerisinde kaldı. Bununla birlikte, ASML, daha önce piyasa değeri bakımından Avrupa'nın en büyük halka açık şirketi olan SAP'yi geride bırakmayı başardı.