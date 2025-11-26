İktidar medyası bile dayanamadı: "Elçiye zeval olmaz" dedi tek tek anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminin bütçe açığını kapatmak adına arka arkaya sıraladığı yeni vergi ve harç düzenlemeleri, milyonlarca vatandaşın yeni yıla endişeyle girmesine neden oluyor. Ancak tepkiler sadece muhalefetten değil, iktidar kanadından da yükselmeye başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde, SGK Uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı yazıda yapılan artışları eleştirerek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

İmzayı Erdoğan attı: GSS primine yüzde yüz zam geldi!

Milyonlarca kişinin yüksek enflasyon ve açlık sınırı kıskacında yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla GSS primlerine gelen yüzde 100'lük zam ve torba yasayla getirilen yeni yükler sabırları zorluyor.

İsa Karakaş, "Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum: ‘Maliyeleştirilen’ yeni SGK düzenlemeleri" başlıklı köşe yazısında, bu adımların sosyal güvenlik ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

"VİCDANLARI SIZLATAN DÜZENLEMELER"

Karakaş, 28 yıllık bürokrasi tecrübesine dayanarak yaptığı değerlendirmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın sessizliğini eleştirdi.

GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"

Karakaş yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşların yoğun tepkisine sebep olan vicdanları sızlatan, gayri adil bu yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanımıza yeterince anlatılmış olsa yürürlüğe girmez. Zira Başbakanlık dönemi de dâhil Cumhurbaşkanımız toplumsal hassasiyetlere büyük ehemmiyet vermiş, vicdani ve adil olmayan düzenlemelere geçit vermemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız; sosyal politikacı ve sosyal hizmetler uzmanı olarak bu düzenlemelerin sosyal güvenlikle bağdaşmadığını, adil olmadığını söylemesi gerekirken maalesef ses çıkarmamaktadır."

SOSYAL GÜVENLİK VERGİ DEĞİLDİR

Son "Torba Yasa" ile getirilen maddelerin tamamen "maliye hesabı" ile kurgulandığını belirten Karakaş, sosyal güvenlik sisteminin dayanışma ve adalet fikrinden uzaklaştığını vurguladı. Verginin devlet kasasını doldurduğunu, sosyal güvenliğin ise toplumsal bir kucaklaşma olduğunu belirten yazar, bu kutsal sözleşmenin hasar aldığını ifade etti.

ASKERLİK BORÇLANMASINA FAHİŞ ZAM

Karakaş, askerlik borçlanmasındaki fahiş artışa dikkat çekerek, vatan görevini yapan gençlerin cezalandırıldığını yazdı. Borçlanma prim oranının yüzde 32'den bir gecede yüzde 45'e çıkarılmasını eleştiren yazar, durumu şu sözlerle özetledi:

"Torba Yasa ile bir gecede %45’e çıkarılıyor! Yani devlet, 'Sen vatan görevi yaptın diye sana teşekkür edeyim; hatta eksik kalan SGK primini bedelli askerlik yapanların ödemiş oldukları paralarla' diyeceğine, tam tersine 13 puan fazla prim dayatıyor! Vatandaşın sesi: 'Askerlik yaptım diye bir de ilave %13 vergi cezası mı ödeyeceğim?'"

GSS BORCU AİLELERİ YAKIYOR

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki milyonlarca ailenin içine düştüğü borç batağına da değinen Karakaş, 1 Aralık itibarıyla 1.560 TL'ye yükselen primin, yeni yıldaki asgari ücret zammıyla 2.000 TL'yi aşacağını belirtti.

Vatandaşın Cebine Yeni Yük: GSS Primine İkinci Zam Yolda!

Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri 9 bin TL'yi aşan asgari ücretli bir babanın, işsiz çocuğu için bu primi ödemek zorunda kaldığını hatırlatan Karakaş, bu durumun adaletsizliğine vurgu yaptı.

Karakaş yazısında okurlardan gelen tepkiyi şöyle aktardı:

"Okurlardan gelen mesajlar yürek burkuyor; 'İcra gelecek, evimize haciz mi koyacaklar?' diyor."

ESNAFIN İHYA HAYALİNE "EKSTRA VERGİ" DARBESİ

Bağ-Kur'lu esnafın borçlanarak emekli olma (ihya) umudunun da yeni düzenlemeyle suya düştüğünü belirten Karakaş, ihya prim oranının yüzde 34,75'ten yüzde 45'e çıkarılmasının "karşılıksız bir vergi" olduğunu dile getirdi.

Zaten primini ödeyemediği için sigortası durdurulan esnafın yükünün yüzde 10,25 puan daha artırıldığını belirten yazar, esnafın feryadını şu sözlerle paylaştı:

"Uzun yıllar prim ödedik, vergi verdik, prim verdik. İşler olmayınca bir kere tökezledik diye hayallerimiz mi sönecek?"

CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI

Yazısının sonunda bu düzenlemelerin yoksul ve dar gelirlinin ezdiğini belirten Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, 'Elçiye zeval olmaz' düsturundan hareketle bu hususların vatandaşımızın talepleri doğrultusunda lütfen bir kez daha gözden geçirilsin. Vatan görevi yapan gence, işsiz gence, alın teriyle geçinen esnafa bir kez daha kulak verilsin. Çünkü sosyal devlet; zor gününde vatandaşını yalnız bırakmayan devlettir."