İki saat devine soruşturma!
Dünyanın önde gelen saat markalarından Swatch ve Citizen hakkında İtalya Rekabet Kurumu soruşturma başlattı.

Küresel saat piyasasının iki devi Swatch ve Citizen, tekelcilik ve fiyat manipülasyonu suçlamasıyla karşı karşıya. İtalya Rekabet Kurumu, bu şirketlerin internet satışlarında bayilere fiyat dayattığını, serbest piyasayı baltaladığını ve tüketiciyi yüksek fiyata mahkum ettiğini iddia ederek soruşturma başlattı.

İki dev markanın, yetkili satıcılarına (distribütörlerine) internet üzerinden yapılacak satışlarda "etiket fiyatı" dayatması yaptığı ve bu yöntemle fiyat rekabetini ortadan kaldırdığı öne sürülüyor. Kurum, bu haksız uygulamaların Avrupa Birliği kurallarına aykırı olabileceğini belirtti.

BAYİYE 'SATIŞ' BASKISI

halktv-com-tr21.jpg

Soruşturma dosyasındaki iddialar, şirketlerin bayiler üzerinde baskı kurduğu ifade edildi. İki şirketin dikey anlaşmalarla distribütörlerin elini kolunu bağladığı, belirlenen fiyatların dışına çıkanlara ise "ceza" kestiği iddia ediliyor.

Kurumun açıklamasında, şirketlerin talimatlarına uymayan bayilere karşı “misilleme niteliğinde ticari tedbirler” uygulandığı vurgulandı. Yani iddiaya göre dev firmalar, ucuza satış yapmak isteyen bayiyi ticari olarak cezalandırıyor.

OFİSLERE BASKIN DÜZENLENDİ

halktv-com-tr22.jpg

Rekabet Kurumu yetkilileri, iddiaları mercek altına almak için 3 Aralık’ta harekete geçti. Swatch ve Citizen’ın İtalya’daki ofislerine denetim ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında birçok belge ve bilgiye el konulurken, Swatch ve Citizen cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

