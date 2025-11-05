İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi
2025 yılında bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Nakit desteği sağlayan bu kampanyalarda, kısa vadeli ve esnek ödeme seçenekleri öne çıkıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürmesinin ardından bankalar da kredi faiz oranlarını yeniden düzenlemeye başladı.
Bu kapsamda birçok banka, masrafsız ve düşük taksitli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Peki 100 bin TL’nin ihtiyaç kredisinin toplam geri ödemesi ne kadar?
EN UYGUN KREDİ SEÇENEĞİ HANGİ BANKADA?
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 4,39
Aylık Taksit: 11 bin 737 TL
Toplam Ödeme: 141 bin 417 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Aylık Taksit: 11 bin 360 TL
Toplam Ödeme: 136 bin 324 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Aylık Taksit: 11 bin 319 TL
Toplam Ödeme: 136 bin 401 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11 bin 154 TL
Toplam Ödeme: 134 bin 345 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11 bin 154 TL
Toplam Ödeme: 134 bin 420 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Aylık Taksit: 11 bin 113 TL
Toplam Ödeme: 133 bin 927 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,61
Aylık Taksit: 11 bin 88 TL
Toplam Ödeme: 133 bin 631 TL
ALBARAKA TÜRK
Faiz Oranı: Yüzde 3,50
Aylık Taksit: 10 bin 998 TL
Toplam Ödeme: 132 bin 551 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 10 bin 827 TL
Toplam Ödeme: 130 bin 426 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 10 bin 585 TL
Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 10 bin 585 TL
Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL