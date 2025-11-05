İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi

İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 100 bin TL'nin geri ödemesi
Yayınlanma:
Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş beklentisi yükseldi. Vatandaşlar ise en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başladı. Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisi için en uygun banka hangisi?

2025 yılında bankalar, yeni müşterilere yönelik faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Nakit desteği sağlayan bu kampanyalarda, kısa vadeli ve esnek ödeme seçenekleri öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürmesinin ardından bankalar da kredi faiz oranlarını yeniden düzenlemeye başladı.

kredi.jpg

Son Dakika | Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladıSon Dakika | Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladı

Bu kapsamda birçok banka, masrafsız ve düşük taksitli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Peki 100 bin TL’nin ihtiyaç kredisinin toplam geri ödemesi ne kadar?

EN UYGUN KREDİ SEÇENEĞİ HANGİ BANKADA?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,39

Aylık Taksit: 11 bin 737 TL

Toplam Ödeme: 141 bin 417 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 3,94

Aylık Taksit: 11 bin 360 TL

Toplam Ödeme: 136 bin 324 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,89

Aylık Taksit: 11 bin 319 TL

Toplam Ödeme: 136 bin 401 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 11 bin 154 TL

Toplam Ödeme: 134 bin 345 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,69

Aylık Taksit: 11 bin 154 TL

Toplam Ödeme: 134 bin 420 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,64

Aylık Taksit: 11 bin 113 TL

Toplam Ödeme: 133 bin 927 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,61

Aylık Taksit: 11 bin 88 TL

Toplam Ödeme: 133 bin 631 TL

ALBARAKA TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 3,50

Aylık Taksit: 10 bin 998 TL

Toplam Ödeme: 132 bin 551 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,29

Aylık Taksit: 10 bin 827 TL

Toplam Ödeme: 130 bin 426 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 10 bin 585 TL

Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 10 bin 585 TL

Toplam Ödeme: 127 bin 601 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Musk'ın öngörüsüne göre yapay zeka birkaç yıl içinde akıllı telefonların yerini alacak
Musk'ın öngörüsüne göre yapay zeka birkaç yıl içinde akıllı telefonların yerini alacak
Dolar 42 lirayı aştı
Dolar 42 lirayı aştı
Paralar yatırılıyor: Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin
Paralar yatırılıyor: Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin