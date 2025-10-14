İcradan satılık erkek çorabı ve terlik!

Sonunda bu da oldu. İcradan erkek çorabı, kadın, erkek ve çocuk terliği, kemer, cüzdan satışa çıkarıldı.

İcradan satılan mallar arasına erkek çorabı ve terlik de girdi.

Şanlıurfa İcra Dairesi, cüzdan, çanta, çorap, kemer, penye ve ayakkabıyı icradan satışa çıkardı. Urfanatik'teki habere göre 1. artırma tarihi 31 Ekim 2025 – saat 10.14’te başlayacak, 7 Kasım 2025 saat 10.14’te sona erecek. 2. Artırma ise 24 Kasım 2025 – saat 10.14’te başlayacak, 1 Aralık 2025 saat 10.14’te sona erecek. Açık artırmalara elektronik sistemden girilebilecek.

NELER SATILACAK?

Satışa çıkarılan bazı ürünler şöyle:

51 adet bayan çanta – muhammen değer: 40 bin 800 TL

32 adet bayan cüzdan – muhammen değer: 6 bin 400 TL

35 adet erkek cüzdan – muhammen değer: 7 bin 000 TL

115 adet erkek çorap – muhammen değer: 5 bin 750 TL

51 adet erkek kemer – muhammen değer: 22 bin 950 TL

1770 adet bayan ayakkabı, sandalet ve terlik – muhammen değer: 1 milyon 239 bin TL

1476 adet erkek ayakkabı – muhammen değer: 1 milyon 107 bin TL

21 adet çocuk ayakkabısı ve terlik – muhammen değer: 8 bin 400 TL

410 top penye kumaş – muhammen değer: 2 milyon 437 bin 300 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

