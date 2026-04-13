İcra dosyaları 35 milyonu aştı

Ekonomideki derin krizin boyutları, yargı ve bankacılık verileriyle ortaya çıktı. 2016 yılında 26,9 milyon olan icra ve iflas dosyası sayısı, 2025 sonu itibarıyla 35 milyon 284 bin 514 seviyesine yükselerek tarihi bir rekor kırdı.

9 YILDA 8 MİLYON YENİ DOSYA

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı verileri, adliye koridorlarının icra dosyalarıyla dolup taştığını gösteriyor:

Toplam Dosya: 35,2 Milyon (%30,9 artış)

İcra Takipleri: 33 Milyon 34 bin 679 adet.

İflas Dosyaları: 4 bin 784 adet.

Vahim Tablo: Sadece son 9 yılda sisteme 8 milyondan fazla yeni dosya eklendi.

BANKALARDA 'KIRMIZI ALARM': TAKİPTEKİ ALACAKLAR %91 ARTTI

Vatandaş yaşam maliyetlerini karşılayabilmek için kredi kartlarına sarıldı ancak geri ödeme gücü kalmadı. BDDK'nın güncel verileri, kredi kalitesindeki devasa bozulmayı gözler önüne seriyor:

Takipteki Alacak Hacmi: 666,7 Milyar TL.

Yıllık Artış: %91 (317,6 Milyar TL ek yük).

Kredi Kartları: Takipteki kredi kartı borçlarında yaşanan yıllık artış tam %94,1 olarak kaydedildi.

2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE BOZULMA HIZLANDI

2026 yılına dair ilk veriler de umut vermiyor. Takipteki kredi hacmi, yılın sadece ilk üç ayında %15,3 oranında artış gösterdi. Bu alacakların 273,5 milyar liralık kısmını doğrudan bireysel krediler ve kredi kartı borçları oluşturuyor.