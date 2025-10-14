İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma yeni zam yapılacağı iddialarını yalanladı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır” dedi.

İstanbul'da ulaşıma zam kapıda!

YENİ AKİT ZAM HABERİ YAPTI

AA, İBB Meclisi’nin ulaşım, kültür-sanat, çevre ve kent ekonomisi gibi birçok kaleme zam yapmayı öngören gündem maddelerini ilgili komisyonlara sevk ettiğini öne sürmüştü.

İBB'DEN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu habere yanıt veren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır.



Asılsız haberlere itibar etmeyiniz. https://t.co/gAd2r73I4V — Gencay Özcan (@gencayozcn) October 14, 2025

“ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN”

Özcan, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İBB Meclisi’nin gündeminde yeni bir fiyat artışı olmadığını yineledi.