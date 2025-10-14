İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması

Yayınlanma:
İstanbul'da toplu taşımaya zam geleceği haberlerinin ardından İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Özcan'dan açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma yeni zam yapılacağı iddialarını yalanladı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, “Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır” dedi.

AA, İBB Meclisi’nin ulaşım, kültür-sanat, çevre ve kent ekonomisi gibi birçok kaleme zam yapmayı öngören gündem maddelerini ilgili komisyonlara sevk ettiğini öne sürmüştü.

İBB'DEN YALANLAMA GELDİ

Söz konusu habere yanıt veren İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır. Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.”

Özcan, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İBB Meclisi’nin gündeminde yeni bir fiyat artışı olmadığını yineledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

