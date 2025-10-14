İstanbul'da ulaşıma zam kapıda!

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlendi.

Nuri Aslan'dan hodri meydan: Cesareti olan gider

ULAŞIMA ZAM KAPIDA!

Meclis toplantısında soru önergelerinin de verildiği ve gündem dışı konuşmaların da yapıldığı, ayrıca gündem maddelerinin de ilgili komisyonlara sevk edildiği aktarıldı.

Komisyona gönderilen maddeler arasında zam da var. İstanbul'daki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

İlgili komisyonlara gönderilen zamlı maddelerin önümüzdeki günlerde sonuca bağlanması bekleniyor.