IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Türkiye'nin önde gelen bankalarından Enpara, QNB Finansbank ile ayrışma sürecini son bir hamle ile tamamladı. Ancak bu süreçte bir dizi teknik sorun bankanın müşterilerine yansıdı.

QNB’den ayrılarak bağımsız bir banka haline gelen Enpara, 27 Eylül 2025 tarihi itibarıyla müşterilerinin IBAN adreslerini tamamen yeniledi. Ancak geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar, yüz binlerce kullanıcının para transferlerinin iade edilmesine ve mağduriyet yaşamasına yol açtı.

GÖNDERİLEN ÖDEMELER YENİ IBAN’A AKTARILAMDI

Banka, eski IBAN adresine yapılan ödemelerin 90 gün boyunca yeni IBAN’lara aktarılacağını duyurmuştu. Ancak uygulamada, taşınma sürecinin hemen ardından transferler düzenli olarak iade edilmeye başladı.

Bu durum, ödeme bekleyen çok sayıda kullanıcı için ciddi sorunlara neden oldu.

YURT DIŞI TRANSFERLERDE SWIFT SORUNU

Öte yandan Enpara’nın hesap taşıma sürecinde SWIFT kayıt işlemlerini tamamlamadan yeni hesapları devreye aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle yurt dışından ödeme almak isteyen kullanıcılar, SWIFT sisteminde hesap bulunamadığına dair hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Sorun özellikle ihracat yapan işletmeler ve serbest çalışan kullanıcılar için ekonomik kayıplara yol açıyor.

BANKANIN AÇIKLAMASI VE MÜŞTERİLERİN DURUMU

Banka yetkilileri, geçiş sürecinin sorunsuz yürütülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ancak müşteriler, yeni IBAN ve SWIFT bilgilerinin paylaşılmasına rağmen ödemelerini zamanında alamadıklarını ifade ederek şikâyetlerde bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

