Bu geceden yarın öğlene kadar banka hesabınıza erişemeyeceksiniz

QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara.com, bağımsız yapıya kavuşarak Enpara Bank A.Ş. çatısı altına geçti. Devir süreciyle birlikte müşterilerin hesapları ve ürünleri otomatik olarak yeni bankaya aktarılırken, en önemli değişiklik IBAN numaralarında yaşandı.

ENPARA BAĞIMSIZ BANKAYA DÖNÜŞTÜ

2012 yılından bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara, Türkiye’nin en büyük dijital finans platformlarından biri olarak öne çıkıyordu. Yapılan devirle birlikte QNB Finansbank’tan ayrılan marka, artık bağımsız bir banka olarak hizmet vermeye başladı. Tüm hesaplar ve ürünler, müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Enpara Bank A.Ş.’ye taşındı.

IBAN NUMARALARI DEĞİŞTİ

Devir sonrası en kritik yenilik IBAN numaralarında oldu. Önceden “111” kodunu içeren IBAN’lar artık geçerli olmayacak. Bundan böyle tüm müşteriler yeni tanımlanan IBAN’lar üzerinden işlem yapacak. Banka, kira ödemeleri gibi düzenli transferlerde sorun yaşanmaması için eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını duyurdu.

BAKIM ÇALIŞMASI BU GECE

Enpara’dan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cuma akşamı 23.00 ile ertesi gün 11.00 arasında sistem aktarımı nedeniyle planlı bakım gerçekleştirilecek. Ayrıca 27 Eylül Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde geçici kesintiler yaşanabileceği bildirildi.

MOBİL UYGULAMA YENİLENDİ

Devir sonrası mobil bankacılıkta da değişiklik olacak. Eski Enpara.com Cep Şubesi uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, yönlendirme ile yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” uygulamasını indirerek hizmeti kullanmaya devam edecek.

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÜZENLEME

Kredi kartı kullanıcıları için de yeni düzenlemeler yapıldı. QNB Finansbank ve Enpara kartlarını birlikte kullanan müşterilerin limitleri artık birbirinden bağımsız olacak. Limit paylaşımı tercihi ise müşterinin isteğine bırakılacak.

ÜCRETSİZ İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Enpara, yeni dönemde de avantajlarını koruyacağını açıkladı. Buna göre EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz olmaya devam ederken, kredi kartı da ömür boyu aidatsız olacak.