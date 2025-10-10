Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı

Bulgaristan, yeni yılla beraber resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlayacak. Komşu ülke, bu kapsamda 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde resmi tatil ilan etmeye hazırlanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı taslak karara göre, iki günlük tatil kararı özellikle bankacılık ve kamu kurumlarının teknik sistemlerini yeni para birimine uyumlu hale getirmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

"FİNANSAL SİSTEMLERİN YENİ PARAYLA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova öncülüğünde yürütülen ve kamuoyuna sunulan çalışmalara ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Euro’ya geçiş pratik ve teknik hazırlıklar gerektiriyor. Bu süreçte finansal sistemlerin ve bilgi altyapısının yeni para birimiyle uyumlu hale getirilmesi kritik önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Petkova, tatil kararının Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve hemen sonrasında sistemsel ayarlamaların yapılabilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Amaç, geçiş sırasında oluşabilecek operasyonel riskleri en aza indirmek ve bankacılık ile ödeme sistemlerinde kesintisiz adaptasyon sağlamak.

YIL SONUNA KADAR YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Bulgaristan hükümeti, söz konusu düzenlemenin "Ulusal Plan ve Eylem Planı" ile uyumlu şekilde yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor. Bu adım, ülkenin 2026 itibarıyla Euro Bölgesi’ne tam entegrasyonu yolunda önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.