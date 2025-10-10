Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Yayınlanma:
Avrupa'da resmi para birimi Euro olan 21. ülke olmaya hazırlanan Bulgaristan'da, hükümet bu kapsamda 31 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil olarak ilan etti. Söz konusu tatil kararı, tek seferliğe mahsus olacak.

Bulgaristan, yeni yılla beraber resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlayacak. Komşu ülke, bu kapsamda 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerinde resmi tatil ilan etmeye hazırlanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı taslak karara göre, iki günlük tatil kararı özellikle bankacılık ve kamu kurumlarının teknik sistemlerini yeni para birimine uyumlu hale getirmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

bulgaristan-avrupa.jpg

"FİNANSAL SİSTEMLERİN YENİ PARAYLA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova öncülüğünde yürütülen ve kamuoyuna sunulan çalışmalara ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Euro’ya geçiş pratik ve teknik hazırlıklar gerektiriyor. Bu süreçte finansal sistemlerin ve bilgi altyapısının yeni para birimiyle uyumlu hale getirilmesi kritik önem taşıyor” ifadelerine yer verildi.

Petkova, tatil kararının Euro’nun yürürlüğe girmesinden hemen önce ve hemen sonrasında sistemsel ayarlamaların yapılabilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Amaç, geçiş sırasında oluşabilecek operasyonel riskleri en aza indirmek ve bankacılık ile ödeme sistemlerinde kesintisiz adaptasyon sağlamak.

bulgaristan-avro.jpg

YIL SONUNA KADAR YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Bulgaristan hükümeti, söz konusu düzenlemenin "Ulusal Plan ve Eylem Planı" ile uyumlu şekilde yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor. Bu adım, ülkenin 2026 itibarıyla Euro Bölgesi’ne tam entegrasyonu yolunda önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Ekonomi
AB’nin yeni otomotiv stratejisi
AB’nin yeni otomotiv stratejisi
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı