'Hızlı Yasin' 10,5 milyona satıldı!

"Hızlı Yasin" adlı safkan Arap tayı, TİGEM müzayedesinde 10 milyon 500 bin liraya satıldı.

TİGEM’in (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen elit Arap koşu tayları müzayedesinde “Hızlı Yasin” isimli safkan Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satılarak rekor kırdı.

TÜRK ATÇILIĞINDA REKOR SATIŞ

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen açık artırmada 15 baş safkan elit Arap tayı alıcı buldu. Hibrit model kapsamında yapılan ihalede en yüksek bedeli “Hızlı Yasin” isimli tay elde ederken, onu 5 milyon 600 bin lirayla “Gökdemir” takip etti. En düşük satış bedeli ise 1 milyon 250 bin lirayla “Egenin Beyi” oldu.

Satış sonunda toplam 54 milyon 200 bin lira hasılat elde edilirken, ortalama satış bedeli 3 milyon 613 bin lira olarak kaydedildi.

“TÜM ZAMANLARIN REKORU”

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, müzayedenin ardından yaptığı açıklamada yılın son elit tay satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Atçılık camiasının bir araya geldiği adeta festival havasında bir satış oldu” dedi.

Gezginç, “10 milyon 500 bin lira tüm zamanların rekoru. Aynı zamanda toplam satış ve ortalama bedelde de yeni rekorlara imza attık. Bu başarı, TİGEM’in köklü at yetiştiriciliği geleneğini modern bilimsel yöntemlerle birleştirmesinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Elde edilen gelirlerin Türk atçılığına katkı sağlayacağını vurgulayan Gezginç, “Bu sonuç bizi daha da motive ediyor; önümüzdeki dönemde daha yüksek kalitede taylar yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

