Hepsiburada indirimi duyurdu: 13 Ekim’e kadar sürecek

Yayınlanma:
Hepsiburada, Premium üyeleri için dikkat çeken indirim fırsatını sundu. İşte 13 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın detayları...

Yüksek enflasyon karşısında eriyen alım gücü milyonlarca kişiyi indirim ve fiyat araştırmaya yöneltiyor. Türkiye'de son yıllarda marketlerden çevrimiçi alışverişe kadar fiyat karşılaştırılması bir hayli revaçta. İndirimli ürünler için de mağazalar, platformlar takip ediliyor.

PREMIUM ÜYELERE ÖZEL AVANTAJLAR

Hepsiburada da dikkat çeken bir kampanyayı duyurdu. 13 Ekim’e kadar "Premium İndirim Günleri" kampanyasını ile Premium üyelere özel indirimler sunacak.

Kampanya kapsamında pazar günü teslimat, bedava kargo, “Peşin Fiyatına 9 Taksit” ve “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” gibi avantajlar premium üyelere sunulacak.

İNDİRİM ARAYIŞI

Türkiye son yıllarda ağır bir ekonomik krizin yüküyle karşı karşıya.

Bu nedenle halk, pazardan markete, uçak biletinden, çevrimiçi alışverişe en ucuz olanını arayıp bulma derdinde. Ürününü satmak isteyen mağazalar, şirketler de dönemin koşullarını göz önüne alarak sık sık kampanyalar yapıyor. Türkiye'de son yıllarda indirim ve kampanyalardaki artış dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

