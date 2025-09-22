THY’den indirimli bilet kampanyası: Tarihleri belli oldu!

THY’den indirimli bilet kampanyası: Tarihleri belli oldu!
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey ve Orta Avrupa’daki belirli kentlere gidiş-dönüş biletleri 169 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni kampanyasını duyurdu.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcular 1 Ekim'e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025 - 18 Mart 2026'da Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar (6.993,77 Türk Lirası), Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar (7.821,43 Türk Lirası), Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ile Helsinki'nin yanı sıra birçok Avrupa şehrine 199 dolardan (8.235,26 Türk Lirası) başlayan fiyatlarla uçabilecek.

thy.jpg

İNTERNET SİTESİNDEN ALINABİLİYOR!

Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınabilecek. Bu ücretler bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.

Kaynak:AA

