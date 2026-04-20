Hem işsiz hem zengin olmak mümkün mü? Musk’a göre evet!

Dünyanın en zengin insanı olan Amerikalı milyarder, toplumların robotlar ve yapay zekâ nedeniyle yaşanacak iş kayıplarının olumsuz sonuçlarını nasıl hafifletebileceğine dair fikrini açıkladı.

İNSAN EMEĞİNİN SONU MU, BOLLUK ÇAĞININ BAŞLANGICI MI?

Musk'a göre, yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmeler nedeniyle artan işsizliğe en uygun yanıt, devlet tarafından finanse edilen evrensel bir "yüksek gelir" sistemi olabilir.

Tesla, SpaceX ve diğer birçok yüksek teknoloji şirketinin yöneticisi, X adlı platformda yayınladığı bir yazıda, bu önlemin iş kayıplarını telafi etmek için vatandaşlara düzenli ödemeler yapılmasını içereceğini açıkladı.

Musk'a göre, yapay zekâ ve otomasyonun gelişmesi, mal ve hizmet üretiminde, para arzındaki artışı geride bırakacak şekilde, keskin bir artışa yol açacaktır.

Ona göre, bu gelişme, halka yapılan büyük ödemelere rağmen ekonomilerinenflasyondan kaçınmasına yardımcı olacaktır.

Evrensel temel gelir uzun zamandır ekonomi çevrelerinde tartışılıyor. Musk'ın konseptinin kilit unsurlarından biri, robotların ve yapay zekanın ekonomiye arz fazlası sağlayacağı ve istihdam ve gelirle ilgili geleneksel anlayışları değiştireceği fikridir.

Musk, "Yapay zekanın neden olduğu işsizlikle mücadele etmenin en iyi yolu, federal hükümet tarafından verilen çekler şeklinde evrensel bir yüksek gelir sistemidir" diye yazdı.

"Yapay zekâ/robotlar, para arzındaki artıştan çok daha büyük miktarlarda mal ve hizmet üretecek, bu nedenle enflasyon olmayacak" diye güvence veriyor.

Bu arada Tesla, Optimus Gen 3 (V3) insansı robotunu bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Robot, AI5 çipine sahip olacak ve çok çeşitli görevleri yerine getirebilecek.