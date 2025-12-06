Hazine'de kritik atamalar!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki boş kadrolara çok sayıda atama gerçekleştirildi.

HAZİNE VE MALİYE'DE YENİ İSİMLER

Yapılan atamalarla bakanlığın kilit noktalarındaki isimler şöyle şekillendi:

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü: Halil İbrahim Azal

Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıkları: Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı: Osman Kılınçel

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı: Mesut Türkay

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı: Mehmet Koca

HALİL İBRAHİM AZAL'IN TÜGVA GEÇMİŞİ

Geçmişte Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGA) Samsun İlkadım İlçe Temsilciliği görevinde de bulunan Halil İbrahim Azal 2014 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak atandı. Azal, bu tarihten sonra 2016 Eylül ayına kadar bu görevde iken aynı zamanda Asya Orman Ürünleri Mobilya ve Ticaret Limited Şirketi’nin de hissedarıydı. Ancak Halil İbrahim Azal 2014’ten beri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışmasına rağmen 2016’nın Mayıs ayında şirketteki hisselerini annesi Emel Azal’a devretti.

Halil İbrahim Azal geçtiğimiz Temmuz ayında da Çaykur Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Azal bu görevden önce Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan yönetim kurulu üyeliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde genel müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.

DSİ'DE İKİ BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Kararnamede dikkat çeken bir diğer detay ise görevden almalar oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde üst düzey iki ismin bileti kesildi. 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden el çektirildi.

Celal Tokalak Adana'da görev yapıyordu. Tokalak, Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın yapımı sürecinde DSİ'nin bölge müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı daha önce DSİ Şanlıurfa 15. Bölgede Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2023 yılında Elazığ’a atanmıştı.

TMO VE HELAL AKREDİTASYON'A ATAMA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık atanırken, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Hakkı Karabörklü getirildi.