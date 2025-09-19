Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'a jet yalanlama

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i manşetinden “Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni” başlığı ile hedef aldı.

“MALİYE DÖVİZ KAZANÇLARINA VERGİ KOYMUYOR”

Haberde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75, 80 ve 82. maddeleri uyarınca bireylerin elde ettiği döviz gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiği vurgulanırken, Maliye Bakanlığı’nın buna rağmen bu gelirlerden vergi tahsil etmediği öne sürüldü.

Yeni Şafak’a göre, uzun süredir devam eden ‘vergisiz döviz düzeni’, Türkiye’nin ekonomik dengesizliklerinin temelinde yer alıyor. Bu sistemin enflasyonu tetiklediği, faizleri artırmak için bir araç olarak kullanıldığı ve ekonomiyi baskı altına aldığı savunuldu.

“BAKANLIK SORUMLULUKTAN KAÇINIYOR”

Haberde ayrıca, döviz kazançlarının vergilendirilmemesi nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybettiği ve itibarının zedelendiği ifade edildi. Eleştirinin odak noktasında ise, bu durumu değiştirme yetkisine sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın idari sorumluluğu üstlenmemesi yer aldı.

BAKANLIKTAN JET YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni Şafak gazetesinin bugün gündeme taşıdığı “vergisiz döviz” iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.” denildi. Normalde "asılsız iddialar", "manipülasyon" gibi ifadelerle yalanlama açıklaması yapan bakanlığın Yeni Şafak haberine "bilgi eksikliği" demesi dikkat çekti.

Bakanlık açıklamasında döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: