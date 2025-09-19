Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Şafak'a jet yalanlama
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i manşetinden “Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni” başlığı ile hedef aldı.
“MALİYE DÖVİZ KAZANÇLARINA VERGİ KOYMUYOR”
Haberde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75, 80 ve 82. maddeleri uyarınca bireylerin elde ettiği döviz gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiği vurgulanırken, Maliye Bakanlığı’nın buna rağmen bu gelirlerden vergi tahsil etmediği öne sürüldü.
Yeni Şafak’a göre, uzun süredir devam eden ‘vergisiz döviz düzeni’, Türkiye’nin ekonomik dengesizliklerinin temelinde yer alıyor. Bu sistemin enflasyonu tetiklediği, faizleri artırmak için bir araç olarak kullanıldığı ve ekonomiyi baskı altına aldığı savunuldu.
“BAKANLIK SORUMLULUKTAN KAÇINIYOR”
Haberde ayrıca, döviz kazançlarının vergilendirilmemesi nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybettiği ve itibarının zedelendiği ifade edildi. Eleştirinin odak noktasında ise, bu durumu değiştirme yetkisine sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın idari sorumluluğu üstlenmemesi yer aldı.
BAKANLIKTAN JET YALANLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni Şafak gazetesinin bugün gündeme taşıdığı “vergisiz döviz” iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.” denildi. Normalde "asılsız iddialar", "manipülasyon" gibi ifadelerle yalanlama açıklaması yapan bakanlığın Yeni Şafak haberine "bilgi eksikliği" demesi dikkat çekti.
Bakanlık açıklamasında döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiş olup, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir.
Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar ticari kazanç olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özeIge bulunmaktadır.
Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.
Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahipsiz bırakılmayacakları kadarını bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”