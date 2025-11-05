Hanehalkı borcu 18,6 trilyon dolara yükseldi

ABD’de hanehalkı borcu 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,6 trilyon dolara ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi’nin yayımladığı “Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu”na göre, borç miktarı bir önceki çeyreğe kıyasla 197 milyar dolar, yıllık bazda ise 642 milyar dolar arttı.

Amerikalıların borçlanmasında en büyük payı konut kredileri (mortgage) oluşturdu. Bu kalemdeki borçlar, üçüncü çeyrekte 13,07 trilyon dolara yükselerek toplam borcun en büyük kısmını oluşturdu. Konut kredilerindeki artış, yıllık bazda 478 milyar dolar oldu.

Diğer borç kalemleri arasında otomobil kredileri (1,66 trilyon dolar), öğrenci kredileri (1,65 trilyon dolar) ve kredi kartı borçları (1,23 trilyon dolar) yer aldı. Rapora göre, kredi kartı borçları geçen çeyreğe göre 24 milyar dolar, öğrenci kredileri ise 15 milyar dolar artarken, otomobil kredilerinde değişim yaşanmadı.