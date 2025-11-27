Hayat pahalılığı altında ezilen yurttaşın öncelikli gündemi değişmedi. ASAL Araştırma'nın son anketi, iktidarın "ekonomide istikrar" söylemlerine rağmen sokağın gerçeğinin "geçim derdi" olduğunu bir kez ortaya çıkardı. Vatandaşın en büyük kâbusu fahiş kiralar ve durdurulamayan gıda fiyatları oldu.

ASAL Araştırma tarafından Kasım 2025 döneminde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması, Türkiye'nin gerçek gündemini ortaya koydu. Katılımcılara ekonomideki en can yakıcı sorun sorulduğunda, alınan yanıtlar toplumsal krizin boyutunu gözler önüne serdi. Ankete katılanların neredeyse tamamı bir ekonomik sorundan şikayet ederken, "sorun yok" diyenlerin oranı yüzde 2'yi bile bulmadı.

BARINMA KRİZİ ZİRVEDE

Anket sonuçlarına göre, yurttaşın belini büken en büyük sorun yüzde 22,6 ile kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar oldu. Barınma krizini, mutfaktaki yangın takip etti; katılımcıların yüzde 17'si en büyük sorunun gıda fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirtti. Veriler, halkın önemli bir bölümünün en temel insani haklar olan barınma ve beslenme konusunda büyük bir çaresizlik yaşadığını ortaya koydu.

FATURALAR VE ENFLASYON CAN YAKIYOR

İktidarın düşüş eğiliminde olduğunu savunduğu ancak çarşı pazara yansımayan yüksek enflasyon, yüzde 10,5 ile halkın en büyük üçüncü sorunu olarak kayıtlara geçti. Faiz oranlarından yakınanların oranı yüzde 5,4 olurken; elektrik, su, doğal gaz faturaları ve aidat yükü altında ezilenlerin oranı yüzde 5,3 olarak belirlendi. Mevcut ekonomi yönetimini sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK, VERGİ YÜKÜ VE İSRAF...

Vatandaşın dert listesi bunlarla da sınırlı kalmadı. İşsizlik yüzde 4,2, üretimdeki yetersizlik yüzde 4,0, cep yakan akaryakıt fiyatları yüzde 3,8 ve ağır vergi yükü yüzde 3,5 oranında "en önemli sorun" olarak işaretlendi.

Liyakatsizlik (yüzde 3,3), eğitimdeki sorunlar (yüzde 3,0), derinleşen sosyal eşitsizlik (yüzde 2,7) ve kamudaki israf (yüzde 2,2) da yurttaşın tepki gösterdiği diğer başlıklar arasında yer aldı. Ankete katılanların sadece yüzde 1,8'lik çok küçük bir kesimi ekonomide bir sorun olmadığını savunurken, yüzde 3,2'si fikir beyan etmedi.