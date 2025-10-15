Halkın cebini boşaltıp kasayı doldurmuşlar!

İktidar, bütçedeki açığı kapatmak için halkın cebine yöneldi. Trafik cezaları ile otoyol ve köprü gelirleri son yıllarda adeta katlandı. Geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde 25,9 milyar lira olan trafik cezası tahsilatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 72 artışla 44,7 milyar liraya çıktı. Yol, köprü ve tünel gelirleri de yalnızca 8 ayda 1 milyar 193 milyon lirayı buldu.

CEZALARDA YENİ ARTIŞ YOLDA

Trafik kazalarını önleme gerekçesiyle gündeme getirilen ancak bütçe açığını kapatma amacının öne çıktığı düzenleme, TBMM gündeminde. Yeni yasa teklifine göre trafik cezaları fahiş oranda artırılacak.

Düzenleme bu yıl içinde yürürlüğe girecek, 1 Ocak 2026’dan itibaren ise yeniden değerleme oranı kadar zamlanacak. Bu oranın yüzde 25’ten az olmaması bekleniyor. Kesin oran, Ekim ayı enflasyon verileri açıklandığında belli olacak.

YOL, KÖPRÜ VE TÜNEL GELİRLERİ ARTIYOR

İktidarın daha kolay tahsil edilebilir gelir kalemlerine yönelmesiyle, yol, köprü ve tünel gelirleri son yıllarda hızla arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun açıkladığına göre geçen yılın tamamında 1 milyar 285 milyon lira olan bu gelirler, yalnızca 2025’in ilk 8 ayında 1 milyar 193 milyon liraya ulaştı.

Trafik cezalarındaki tahsilat da benzer biçimde arttı. 2024’ün aynı döneminde 25 milyar 922 milyon lira olan trafik cezası geliri, bu yıl yüzde 72 artışla 44 milyar 760 milyon liraya çıktı.

Böylece geçen yılın toplam geliri olan 43 milyar 601 milyon lira, bu yıl Ağustos itibarıyla aşıldı. Yıl sonuna kadar ceza tahsilatının 55 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

“İKTİDAR, AÇIĞINI TRAFİK CEZASIYLA KAPATIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidarın gelir politikalarını eleştirdi. Karasu, “İktidarın gücü sadece garip gurebaya yetiyor. Fakirden alıyor, zengine veriyor” dedi.

İktidarın işçiye, emekliye, çiftçiye ve öğrenciye hak ettiğini vermediğini, buna karşın yandaş şirketlere cömert davrandığını belirten Karasu, “Hükümet, kendi açığını trafik cezalarıyla ve geçilmeyen köprülerden aldığı tahsilatlarla kapatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“SOYGUN DÜZENİ KURDULAR”

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelere tepki gösteren Karasu, “Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak denilen projeler, halkın cebini delik deşik etti. Garanti ödemeleriyle belli şirketlerin servetleri katlanıyor” dedi.

Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşın boğazını sıka sıka derman bırakmayan bu iktidar, şimdi de trafik cezalarıyla kendi açığını kapatma derdinde. Halktan alınan her kuruş, Saray’ın ve yandaşların kasasına gidiyor.”