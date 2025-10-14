AKP'li vekiller hazırladı: Trafik cezaları 24 saatte 2 defa zamlanacak

Yaşanan trafik kazalarını azaltmak için getirildiği savunulan fakat bütçe açığını kapatmak amacı çok daha fazla ağır basan trafik cezalarına ilişkin yasa teklifi, bu hafta TBMM’de konuşulacak. AKP’li Milletvekilleri tarafından sunulan yeni düzenleme ile cezalar fahiş miktarda artacak. Üstelik bu cezalara yeniden değerleme oranı uyarınca 1 Ocak 2026 tarihinde yüzde 25 oranında bir kez daha zam yapılacak.

CEZALAR 24 SAATTE KATLANACAK!

Söz konusu kanun teklifine göre, hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin TL’ye kadar yükseliyor. Bu madde 31 Aralık 2025 günü yürürlüğe girecek. Ertesi gün ise, yeniden değerleme oranı (YDO) ile yüzde 25 daha zamlanarak 37 bin 500 TL olacak. Böylece ceza 24 saat içinde katmerli biçimde artacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni kanun teklifi, sürücüler için caydırıcı bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Teklifin 14. maddesi hız sınırını aşanlara uygulanacak cezaları düzenlerken halen hız sınırı aşımında alt sınır 2 bin 167 TL, üst sınır ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklif ile üst sınır ise 30 bin liraya yükseliyor. Ayrıca, uygulanan yüzde 10 tolerans da kaldırılıyor.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

İŞTE HIZ LİMİTİ CEZALARI!

Yerleşim yeri içinde 36-45 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 46-55 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 56-65 kilometreyi aşanlara 25 bin TL, 66 kilometreyi aşanlara 30 bin TL, yerleşim yeri dışında ise 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 kilometreyi aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara 25 bin TL hız limiti cezasının kesileceği bildiriliyor.

Yerleşim yeri dışında hız limitini aşanlara kesilecek cezalar ise şu şekilde: 1-15 km/s aşanlara 2.000 Türk lirası, 31-40 kilometreyi aşanlara 12 bin TL, 41-50 kilometreyi aşanlara 15 bin TL, 51-60 km/s aşanlara 20 bin TL, 61-70 kilometreyi aşanlara ise 25 bin TL ceza öngörülüyor.

TEKLİFİ AKP’Lİ VEKİLLER HAZIRLADI!

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kütahya Milletvekili Adil Biçer Meclis’i sundu.