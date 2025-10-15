30 bin lira ceza kesilecek: Trafikte tolerans kalkıyor

Trafik cezalarında kapsamlık değişiklik için hazırlıkları tamamlanan düzenleme bu hafta Meclis'te olacak. Düzenlemeye göre trafikte tolerans kalkıyor. Sürücülerin hız sınırını aşması durumunda yüzde 10'a kadarlık kısımı cezaya tabi tutmayan mevcut ceza yönetmeliğinin kalkışı ile son ceza kademesinde 30 bin lira ceza kesilecek.

TBMM bu hafta geçtiğimiz yasama yılında ele alınan trafik cezalarına ilişkin kapsamlı düzenlemeyi görüşecek.
Çok sayıda trafik ihlali için mevcut cezaların artırılmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda radar cezalarına ilişkin tartışmalı bir değişiklik oylanacak.

30-bin-lira-ceza-kesilecek-trafikte-tolerans-kalkiyor-2.jpg

TRAFİKTE TOLERANS KALKIYOR

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmıyordu. Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini 1 kilometre dahi aşan sürücüler kademeli olarak ceza ödeyecek.

30-bin-lira-ceza-kesilecek-trafikte-tolerans-kalkiyor-3.jpg

30 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek.

30-bin-lira-ceza-kesilecek-trafikte-tolerans-kalkiyor-4.jpg

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.

30-bin-lira-ceza-kesilecek-trafikte-tolerans-kalkiyor-5.jpg

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s aşımına 2.000 TL,

11-15 km/s aşımına 4.000 TL,

16-20 km/s aşımına 6.000 TL,

21-25 km/s aşımına 8.000 TL,

26-35 km/s aşımına 12.000 TL,

36-45 km/s aşımına 15.000 TL,

46-55 km/s aşımına 20.000 TL,

56-65 km/s aşımına 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

