Halka arz oluyor: Pay başına 45 TL

Halka arz oluyor: Pay başına 45 TL
Yayınlanma:
Teknoloji şirketi DOF Robotik halka arz olacak. Şirketin halka arz büyüklüğünün 2 milyarın üzerinde olacağı belirtiliyor.

DOF Robotik Sanayi A.Ş. halka arz için önemli bir adım attı. 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak halka arz, TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek.

HALKA ARZLA SERMAYENİN YÜZDE 29,03’Ü HALKA SUNULUYOR

Eğlence sektörünün önde gelen markalarına robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotik, halka arz sürecini başlattı. Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını almasının ardından başladı. Şirketin sermayesinin %29,03’lük kısmı halka arz edilecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

Halka arzda 30 milyon TL nominal değerinde paylar, sermaye artırımı yoluyla; 15 milyon TL nominal değerinde paylar ise ortak satışı olarak satışa sunulacak. Bu işlemle toplamda 45 milyon TL nominal değerinde paylar halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.

Satış fiyatı pay başına 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar “DOFRB” koduyla halka arza katılım gösterebilecek. Şirketin halka arznın yaklaşık 2 milyar 25 milyon TL olacağı ifade ediliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Halka arzdan elde edilecek gelir, çeşitli alanlarda kullanılacak. Yatırımcılar tarafından toplanan paranın %35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için, %10’u makine ve ekipman yatırımlarına, %10’u üretim ile ofis alanlarının genişlemesine, %5-10’u ise Ar-Ge yatırımlarına harcanacak. Ayrıca %10’u pazarlama ve satış faaliyetlerine, %5’i girişim sermayesi yatırımlarına, %15’i finansal borç ödemelerine ve %5’i GES ve yeşil dönüşüm projelerine yönlendirilecek.

DOF ROBOTİK’İN YENİ HEDEFLERİ

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzdan elde edilecek gelirle, şirketin teknoloji yatırımlarına hız kazandıracağını, üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı planladıklarını söyledi. Mertcan şunları kaydetti:

“DOF Robotics markamızla sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif sanal gerçeklik oyunları üretiyoruz. Üretimimizin büyük kısmını ihraç ediyoruz ve ürünlerimiz 60’tan fazla ülkede kullanılmakta. Yeni projelerle Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü yapmayı hedefliyoruz.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Ekonomi
Hayalet mutfaktan emekli projesi çıktı: Ama 18 bin lira!
Hayalet mutfaktan emekli projesi çıktı: Ama 18 bin lira!
Bitiren meslek sahibi oluyor: 150 yerde başlayacak
Bitiren meslek sahibi oluyor: 150 yerde başlayacak