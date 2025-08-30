Halka arz oluyor: Pay başına 45 TL

DOF Robotik Sanayi A.Ş. halka arz için önemli bir adım attı. 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak halka arz, TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek.

HALKA ARZLA SERMAYENİN YÜZDE 29,03’Ü HALKA SUNULUYOR

Eğlence sektörünün önde gelen markalarına robot ve yazılım ihraç eden DOF Robotik, halka arz sürecini başlattı. Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını almasının ardından başladı. Şirketin sermayesinin %29,03’lük kısmı halka arz edilecek.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK

Halka arzda 30 milyon TL nominal değerinde paylar, sermaye artırımı yoluyla; 15 milyon TL nominal değerinde paylar ise ortak satışı olarak satışa sunulacak. Bu işlemle toplamda 45 milyon TL nominal değerinde paylar halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye yükselecek.

Satış fiyatı pay başına 45 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar “DOFRB” koduyla halka arza katılım gösterebilecek. Şirketin halka arznın yaklaşık 2 milyar 25 milyon TL olacağı ifade ediliyor.

HALKA ARZ GELİRİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Halka arzdan elde edilecek gelir, çeşitli alanlarda kullanılacak. Yatırımcılar tarafından toplanan paranın %35-40’ı işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için, %10’u makine ve ekipman yatırımlarına, %10’u üretim ile ofis alanlarının genişlemesine, %5-10’u ise Ar-Ge yatırımlarına harcanacak. Ayrıca %10’u pazarlama ve satış faaliyetlerine, %5’i girişim sermayesi yatırımlarına, %15’i finansal borç ödemelerine ve %5’i GES ve yeşil dönüşüm projelerine yönlendirilecek.

DOF ROBOTİK’İN YENİ HEDEFLERİ

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzdan elde edilecek gelirle, şirketin teknoloji yatırımlarına hız kazandıracağını, üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı planladıklarını söyledi. Mertcan şunları kaydetti: