Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Altın yatırımcıları ve alım satım yapanlar, piyasadaki dalgalanmaları yakından izleyerek güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Özellikle gram altın 5 bin lirayı aşarak zirveyi gördü. Peki, 28 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla çeyrek altın ne kadar? Yarım altının satış fiyatı kaç lira oldu?

Hafta sonu altın fiyatları piyasası merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kuru hareketleriyle şekillenen altın piyasası, ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendirirken gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor.

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edinİslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin

İşte 28 Eylül 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.039,61

Satış: 8.216,77

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.024,76

Satış: 5.025,55

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.777,08

Satış: 3.777,82

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 32.158,44

Satış: 32.766,55

TAM ALTIN

Alış: 33.606,00

Satış: 33.811,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

Alış: 4.702,87

Satış: 4.907,25

YARIM ALTIN

Alış: 16.028,97

Satış: 16.433,53

ATA ALTIN

Alış: 34.172,68

Satış: 35.032,08

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

