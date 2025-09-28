Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar!
Hafta sonu altın fiyatları piyasası merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kuru hareketleriyle şekillenen altın piyasası, ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans olarak öne çıkıyor.
Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendirirken gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor.
İşte 28 Eylül 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Güncel altın fiyatları şu şekilde:
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.039,61
Satış: 8.216,77
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.024,76
Satış: 5.025,55
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.777,08
Satış: 3.777,82
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 32.158,44
Satış: 32.766,55
TAM ALTIN
Alış: 33.606,00
Satış: 33.811,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 4.702,87
Satış: 4.907,25
YARIM ALTIN
Alış: 16.028,97
Satış: 16.433,53
ATA ALTIN
Alış: 34.172,68
Satış: 35.032,08