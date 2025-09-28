Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar!

Altın yatırımcıları ve alım satım yapanlar, piyasadaki dalgalanmaları yakından izleyerek güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Özellikle gram altın 5 bin lirayı aşarak zirveyi gördü. Peki, 28 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla çeyrek altın ne kadar? Yarım altının satış fiyatı kaç lira oldu?