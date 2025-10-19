Gözler 23 Ekim'de

Piyasalarda tüm dikkatler, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye çekmesini bekliyor.

EKONOMİSTLERİN ORTAK GÖRÜŞÜ: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

AA Finans tarafından 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketine göre, faiz oranında 100 baz puanlık indirim öngörülüyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri, yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında değişiyor.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 37,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 37,5 seviyesinde bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, TCMB geçen ay yapılan PPK toplantısında faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,50’ye çekmişti.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’TE

Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı, 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Kararın ardından döviz kurları, altın ve borsa tarafında yön arayışının belirginleşmesi bekleniyor.