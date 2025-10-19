Gözler 23 Ekim'de

Gözler 23 Ekim'de
Yayınlanma:
Ekonomide gözler 23 Ekim Perşembe gününe çevrildi. Kritik faiz kararı öncesi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı.

Piyasalarda tüm dikkatler, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye çekmesini bekliyor.

EKONOMİSTLERİN ORTAK GÖRÜŞÜ: 100 BAZ PUANLIK İNDİRİM

2023/09/18/mevduat-faiz-kar-payi-oranlarini-krediler-16034370-amp.jpg

AA Finans tarafından 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) beklenti anketine göre, faiz oranında 100 baz puanlık indirim öngörülüyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri, yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında değişiyor.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 37,5

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 37,5 seviyesinde bulunuyor. Hatırlanacağı üzere, TCMB geçen ay yapılan PPK toplantısında faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,50’ye çekmişti.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’TE

Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı, 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Kararın ardından döviz kurları, altın ve borsa tarafında yön arayışının belirginleşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Ekonomi
Yeni araştırma: Yapay zeka, ekonomik belirsizlik... İş bulamıyorlar
Yeni araştırma: Yapay zeka, ekonomik belirsizlik... İş bulamıyorlar
Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor
Borsa İstanbul'a yeni şirket geliyor