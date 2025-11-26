Gelecek yıl yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız!

Pazarın mümkün olduğunca büyük bir kısmını ele geçirmek ve yeni ve kaliteli bir telefona çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcıları çekmek için iPhone 17e modelini hazırlıyorlar. Geçen yıla kadar daha ucuz telefonlar SE serisi modeller olarak satılıyordu ve şimdi her yıl en yeni nesil bir "e" modeli bekleyebiliriz gibi görünüyor

Bu yıl şubat ayında, özellikle Android yerine iPhone tercih edenler olmak üzere, çoğu iddiasız kullanıcıyı memnun edebilecek seçeneklere sahip iPhone 16e modeli tanıtıldı . Yeni bir rapora göre, daha fazla alıcı çekebilecek çeşitli iyileştirmelere sahip yeni ve en ucuz iPhone, 2026'nın başlarında satışa sunulacak .

DAHA İYİ ÖN KAMERA VE DONANIM

Bu telefonda arkada yalnızca tek bir kamera bulunacak olsa da Apple, ön kamera için büyük değişiklikler hazırlıyor. iPhone 17 serisindeki diğer modellerde olduğu gibi, bu cihazda da bir Center Stage kamerası bulunacak. Bu kamera, selfie ve video çekerken büyük bir iyileştirme sağlıyor ve özel bir sensör sayesinde hem portre hem de manzara modunda fotoğraf çekebiliyor. Bu sayede, kadrajda birden fazla kişi varsa telefonu çevirmenize gerek kalmıyor, ancak sensör bunu algılayıp kayıt modunu ayarlıyor.

Analist Jeff Pu'nun açıkladığı gibi , bu kameranın kullanımı, şirketin kameraları için en yeni ve en gelişmiş teknolojiyi kullanmadığı Apple'ın daha ucuz telefonlarının önceki modellerine kıyasla önemli bir strateji değişikliğini işaret ediyor. Buna, Apple'ın bu cihaza bir A19 çipi, yani iPhone 17'de kullanılan donanımın aynısını takacağı söylentisi de eklenmeli . Bu seçeneklerle (ve Apple'ın iPhone 17e modeli için başka neler hazırladığı henüz belli değil), en ucuz modeller ile daha güçlü cihazlar arasındaki kalite ve yetenek farkı azalıyor.

DAHA YÜKSEK TEMEL KALİTE

Apple , kalite ve performans açısından kesinlikle düşük kategorideki modeller olarak algılanmaması gereken daha ucuz modeller de dahil olmak üzere tüm ürün gamında temel kaliteyi yükseltmek istiyor gibi görünüyor .

Bu, elbette Apple hayranları için harika bir haber, ancak yeni bir telefon almayı düşünen herkes için de aynı derecede önemli. Bu nedenle, öncelikle fiyatı ve artan kalitesi sayesinde iPhone 17e'nin daha fazla müşteri çekip çekmeyeceğini ve satışlarda büyük bir başarı elde edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak. Uzun süredir hakkında konuşulan Air modelinin müşterilerden pek ilgi görmediği düşünüldüğünde , daha ince olmasa da tek kamerası, iyi donanımı ve önemli ölçüde daha düşük fiyatıyla dikkat çeken "e" modeliyle ilgilenebilirler.