Gayrimenkul satışları patladı!

Gayrimenkul satışları patladı!
Yayınlanma:
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 2,3 milyona yaklaştı.

Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

Yılın 9 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satış sayısına eylülde ulaşılmış oldu. Geçen ay satışı gerçekleştirilen gayrimenkul sayısı yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi.

Erdoğan yeni projeyi duyurdu: Devlet kiralık konut verecekErdoğan yeni projeyi duyurdu: Devlet kiralık konut verecek

Ocak-eylül döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 11,4 artarak 2 milyon 290 bin 485'e yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül verisine çok yakın gerçekleşti. Bu döneme ilişkin rekor 2022 yılında 2 milyon 295 bin 393 adetle kırılmıştı.

konut.jpg

Konut vaatleri sadece sözde: CHP'li Zeybek "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek açıkladı!Konut vaatleri sadece sözde: CHP'li Zeybek "Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz" diyerek açıkladı!

TAPU İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN HARÇ GELİRİNDE YÜZDE 77,5'LİK ARTIŞ

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 14 milyon 679 bin 594 işlem gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 2,3 milyonunu satış, 985 binini ipotek, 356 binden fazlasını intikal, 126 bine yakınını düzeltme, 48,6 binini kamulaştırma, 38,7 binini ayırma, 25,1 binini bağış, 22,4 binini birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10,7 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 77,5 artışla 105 milyar 569 milyon 443 bin liraya ulaştı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları ocak-eylül dönemleri dikkate alındığında satılan gayrimenkul adetleri şöyle:

ev.jpg

Kaynak:AA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Ekonomi
Çin arabaları yükseliyor ancak akıllarda deli sorular??? Fiyatı güzel ama ya sonra…
Çin arabaları yükseliyor ancak akıllarda deli sorular??? Fiyatı güzel ama ya sonra…
Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!
Ünlü Ekonomist Timothy Ash'tan Fatih Karahan'a faiz önerisi: Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek!