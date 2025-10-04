Erdoğan yeni projeyi duyurdu: Devlet kiralık konut verecek

Sultanbeyli'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projeyi duyurdu. İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için artık devlet kiralık konut verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de katıldığı Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Hamas'ın barışa hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan "BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları tüm dünyanın gündemine taşıdık. Sayın Trump ile de bu konuyu konuştuk. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı" dedi.

Dünya'nın gündemine oturan Sumud Filosu'na müdahalede alıkonulan yolcuların İstanbul'a geleceğini açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin kanayan yaarası konut sorununa karşı yeni projeyi duyurdu.

ERDOĞAN YENİ PROJEYİ DUYURDU

81 ilde 500 bin sosyal konut için harekete geçtiklerini ifade eden Erdoğan, TOKİ'nin kiralık sosyal konut inşasına başlayacağını açıkladı.

İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, devletin kiralık sosyal konut yapacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasının o bölümü şu şekilde:

"Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Eserlerimizin ilçemize ve İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçemiz, biz de ilçemizin bu vasfını daha da yükseltme hevesindeyiz.

Yaşadığımız deprem bize tekrar Marmara'da hızlı olmamız gerektiğini hatırlattı. Kentsel dönüşüm hayati öneme sahip. Bizim kentsel dönüşümdeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'de de kentsel dönüşüme hız verdik. Kentsel dönüşüm için vatandaşlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Bu projeleri hayata geçirirsek çok kısa sürede çok büyük işler başarırız.

DEVLET KİRALIK KONUT VERECEK

Projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat'ta ortada yoktu. Biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasını çekeceğiz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bedava ev vereceğiz diyenleri bir daha gören duyan olmadı.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ, yüzyılın konut projesini hayata geçirecek. 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için ilk kez kiralık sosyal konut inşa edeceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

