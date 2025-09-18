Flash TV ile ilgili yeni karar!

Kayyum atanan Flash TV'nin satışına ilişkin TMSF'den yeni bir karar geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak görevlendirildiği Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait olan "Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satış sürecine ilişkin ihale takvimini ileri bir tarihe erteledi.

Süre uzatımına ilişkin resmi açıklama Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

İHALE TARİHLERİ ERTELENDİ

Yapılan duyuruya göre, bilgi odasından yararlanma için belirlenen son tarih 15 Eylül 2025’ten, 13 Ekim 2025’e çekildi. Aynı şekilde, başvuruların kabul edileceği son tarih de 16 Eylül 2025 saat 16:00’dan, 14 Ekim 2025 saat 16:00’a kadar uzatıldı.

İhalenin gerçekleşeceği tarih, 17 Eylül 2025 saat 14:00 iken, yeni takvimle 15 Ekim 2025 saat 15:30 olarak belirlendi. İhale gerçekleşmediği takdirde düzenlenecek pazarlık oturumu ise 19 Eylül 2025 saat 14:00’ten, 17 Ekim 2025 saat 15:30’a ertelendi.

SATIŞ BEDELİ 84 MİLYON TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, geçtiğimiz Ağustos ayında 84 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştı.

Satışa sunulan bu bütünlük, Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uydu ve çoklu kablo yayın lisansları, internet üzerinden televizyon (İnternet-TV) yayın izni gibi hakları da kapsıyor.

TİCARİ BÜTÜNLÜKTE NELER VAR?

Ticari ve iktisadi bütünlük; Flash Haber TV’nin yayın faaliyetlerine tahsis edilmiş olan tüm mal varlıklarını, fikri mülkiyet haklarını, mevcut sözleşmeleri ve lisansları içeriyor. Bu kapsamda sunulan varlıkların, satış sonrası yeni yatırımcı tarafından televizyon yayıncılığı faaliyetlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

