Flash Haber TV satılıyor! İhaleye Cafer Mahiroğlu da giriyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV, yeniden satışa çıkarıldı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da şartname alarak ve 8,4 milyon TL geçici teminat yatırarak ihaleye giriyor.

TMSF, ihalenin kapalı zarf - açık artırma usulleriyle ve 84 milyon TL muhammen bedelle yapılacağını duyurdu. İhale takvimi ise 15 Ekim 2025 olarak güncellendi.

Halk TV, 25 Kasım 2024’te Flash Haber’in “Halk TV ailesine katıldığını” açıkladı. Avukat huzurunda protokoller imzalandı ve 30 Kasım 2024 tarihine kadar hisse devrinin tamamlanması hedeflendi. Ancak süreç planlandığı gibi ilerlemedi. Mahiroğlu, “kanal yönetimine yapılan baskı ve tehditler nedeniyle devir işlemlerinin yapılamadığını” duyurdu. Ardından 2 Ocak 2025’te “ön ödemenin iade alındığını” duyurdu.

Kanal daha sonra Pozitif Bank’ın da yönetimini elinde bulunduran Erkan Kork’a satıldı. Mart 2025’te İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturması kapsamında BankPozitif, Flash Haber TV ve PayFix dosyasında geniş çaplı bir operasyon yürütüldü. Şirketlerin mal varlıklarına el koyma kararları verildi. Flash TV yönetimi de TMSF’ye geçti.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise 2024’te “baskı–tehdit” nedeniyle sekteye uğrayan satın alma hamlesini, 2025 sonbaharında TMSF’nin resmî ihalesi üzerinden gerçekleştirmek üzere harekete geçti.