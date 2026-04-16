Fiyatlar savaştaki İran’ı 4’e katladı: Sofradaki yangının sorumlusu AKP

Sel ve savaşın getirdiği maliyetler nedeniyle Türkiye’de sebze meyve fiyatlarına zam üstüne zam yağarken, savaşın ortasındaki İran’da bazı ürünlerin fiyatları Türkiye’nin dörtte biri seviyesinde kaldı. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye değil, İran savaşta. Soframızdaki yangının tek sorumlusu AKP’nin tarım politikaları” dedi.

Tarım ülkesi olan Türkiye bu kışı yüzde 200’ü aşan zamlar ve sebze meyvede 300 lirayı aşan kilogram fiyatlarıyla geride bırakırken, savaşın ortasındaki İran’ın Tebriz kentinde bazı ürünlerin fiyatları dikkat çekici şekilde düşük kaldı.

İRAN’DA DOMATES 16 LİRA, TÜRKİYE’DE 100 LİRA

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkını gözler önüne serdi. Salıcı’nın yaptığı karşılaştırmaya göre:

Türkiye’de 155 lira olan bir kilogram dolmalık biber, İran’da 33 lira

Türkiye’de 75 lira olan bir kilogram kabak, İran’da 25 lira

Türkiye’de 69,9 liradan satılan bir kilogram patlıcan, İran’da 6,5 lira

Türkiye’de 21,5 lira olan bir kilogram patates, İran’da 14 lira

Türkiye’de 49 lira olan bir kilogram portakal, İran’da 26,8 lira

Türkiye’de en az 100 lira olan domates, İran’da 16 lira

SALICI: “BUNUN TEK SORUMLUSU AKP’NİN TARIM POLİTİKALARI”

Salıcı, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye değil, İran savaşta. Bizim soframızdaki yangın, bombalamalardan kaynaklanmıyor. Hatırlayın, tanzim satış kuyrukları savaştan önce vardı. Bunun tek sorumlusu AKP’nin tarım politikaları”

Salıcı, İran’da gıda enflasyonunun yüzde 57,9, Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre yüzde 32,3 olduğunu hatırlatarak, “İran’da 16 liralık domates yüzde 58 artınca 25 lira olur. Türkiye’de 100 liralık domates yüzde 32 artınca 132 lira olur” dedi.

ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

İran’da asgari ücretin 120 dolar, Türkiye’de 625 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Salıcı, “Asgari ücretlinin satın alma gücüne baksak dahi, fiyatlar yaklaşık 5’te 1’i olmalı. Asgari ücret Türkiye’de 280 kilogram, İran’da 335 kilogram domates alabiliyor. İran’da 55 kilogram daha fazla” dedi.

Salıcı, “Türkiye değil, İran yıllardır ağır yaptırımlar altında. İran, uluslararası finans sisteminden dışlanmış, Türkiye dünya ticaretine entegre. Kusur, içerideki yönetim tercihinde. Coğrafya kaderdir ama kötü yönetim kader değildir” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

