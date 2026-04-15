Meyve ve sebze fiyatlarına bir ayda dev artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünlerinin tarladan çıkış fiyatlarını gösteren Mart 2026 Tarım-ÜFE verilerini paylaştı.

Verilere göre tarım ürünleri üretici fiyatları, 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,85, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %36,09 oranında artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise tarımdaki enflasyonun %39,25 gibi kritik bir seviyede olduğu görüldü.

SEBZE VE MEYVEDE AYDA %20'LİK ARTIŞ

En çarpıcı veri, halkın günlük temel gıdasını oluşturan alt gruplarda yaşandı. Aylık bazda değişimin en yüksek olduğu alt grup, %20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Bakanlık duyurdu: Meyve ve sebzede fahiş fiyat uygulayanlara 96,6 milyon TL ceza!

Bu durum, önümüzdeki günlerde çarşı ve pazarda fiyat etiketlerinin yeniden yukarı yönlü hareketinde etkili olabilir. Yıllık bazda ise en yüksek artış %56,36 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde gerçekleşti.

Domatesin yol öyküsü: İstanbul'a gelene kadar başına neler geliyor?

HAYVANSAL ÜRÜNLER DE YÜKSELİŞTE

Sektörler bazında bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde bir önceki aya göre %4,06 artış yaşandı. Ana gruplarda ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde aylık %12,21 gibi sert bir yükseliş görülürken; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubu da %3,30 artışla bu yükselişe eşlik etti. Balıkçılık ürünlerinde ise aylık bazda %0,10'luk sınırlı bir düşüş kaydedildi.

ÜRETİCİ MALİYETLERİ ZAM OLARAK MI DÖNECEK?

Tarım-ÜFE’deki bu artışlar, doğrudan gıda enflasyonunu beslemeye devam ediyor. Üreticinin tohum, gübre ve yakıt gibi girdilerdeki artış nedeniyle ürününü daha pahalıya satmak zorunda kalması, aracı maliyetleri de eklendiğinde tüketiciye katlanarak ulaşıyor.

Özellikle Mart ayında sebze grubunda görülen %20'lik maliyet artışı, dar gelirli için pazar poşetinin artık daha zor dolacağı anlamına geliyor.