En çok fiyatı artan sebzeler belli oldu

Yayınlanma:
İstanbul'da mart ayında hallerde domatesin ortalama kilogram fiyatı 112 lirayı, patlıcan ise 126 lirayı görerek rekor kırdı. Mevsimin ilk meyvelerinden çağlanın kilogramı ise 353 liraya ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, Bayrampaşa ve Ataşehir meyve-sebze hallerine mart ayında giren ürün miktarını ve fiyatlarını açıkladı.

İstanbulluların tenceresine giren temel gıdaların hallerdeki "toptan" sayılabilecek fiyatları, dar gelirli milyonların neden pazar poşetini dolduramadığını bir kez daha gözler önüne serdi. İki halde Mart ayı boyunca toplam 183 bin 654 ton ürün satışa sunuldu.

DOMATES VE PATLICAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

İstanbulluların en çok tükettiği sebze 24 bin tonun üzerindeki satışıyla domates oldu. Ancak domatesin haldeki ortalama kilogram fiyatı 112,81 lira olarak kayıtlara geçti. Sebze grubunda domatesi patates ve salatalık izledi.

Hallerdeki diğer sebze fiyatları ise şöyle gerçekleşti:

Patlıcan: 126,57 TL

Biber: 111,64 TL

Domates: 112,81 TL

Kabak: 57,50 TL

Ispanak: 34,69 TL

Halkın "ucuz" diye yöneldiği kuru soğanın kilogramı 12,88 lira, patates ise 17,63 liradan işlem gördü.

MEYVEDE PORTAKAL BİRİNCİ, ÇAĞLA EN PAHALI

Meyve grubunda İstanbulluların en çok tercih ettiği ürün 14 bin tonu aşan satışıyla portakal oldu. Portakalın ortalama kilogramı halde 31,25 liradan alıcı bulurken; muz 70,94 lira, elma ise 66,95 liradan satıldı.

Mart ayının "zam şampiyonu" ve en pahalı ürünü ise kilogramı 353,13 lira olan çağla oldu. Çağlayı sırasıyla şu lüks ürünler takip etti:

Erik: 303,39 TL

Siyah Üzüm: 255,94 TL

Taze Fasulye: 204,06 TL

Mantar: 155,00 TL

PAZAR TEZGAHINA NASIL YANSIYOR?

Hallerde 112 lira olan domates ve 126 lira olan patlıcanın üzerine nakliye, pazar yeri maliyeti ve esnaf kârı eklendiğinde, halkın bu ürünleri tezgahlardan 150-180 lira bandında almak zorunda kaldığı görülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

