Ev alacaklara kredi kolaylığı!

Yayınlanma:
Meclis'e sunulan gelir vergisi ile ilgili değişiklik teklifinde, konut alıp kiraya verecek ev sahipleri için önemli bir öneri yer aldı. İşte detaylar...

Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Düzenleme özellikle konut sahipleri ve kira geliri elde edenleri ilgilendiriyor.

VERGİ DÜZENLEMESİ

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na teslim edildi.

Teklife göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak. Buna göre, sahip oldukları konutları kiraya veren kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kira gelirlerine yönelik istisna, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul veya yetim aylığı alan bireyler için yeniden düzenlenecek. Bu madde, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

VERGİ EROZYONUNUN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Teklifin gerekçesinde, krediyle alınan gayrimenkullerin kiraya verilmesi durumunda ödenen faizlerin gider olarak düşülmesi nedeniyle vergi yükünde adaletsizlik oluştuğu vurgulandı. Bu farkın ortadan kaldırılması, tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve borç kaynaklı giderlerin vergi matrahında yol açtığı erozyonun önlenmesi hedefleniyor.

KONUTLARDA YÜZDE 5’LİK İNDİRİM GELİYOR

2024/02/21/konut-kira.jpg

Yeni düzenlemeye göre, konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen taşınmazlar için kullanılan kredilere ait faizler ile konut olarak kiralanan bir adet gayrimenkulün iktisap bedelinin yüzde 5’i, satın alma yılından itibaren 5 yıl boyunca indirilebilecek.

Bu hüküm, 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ GENİŞLİYOR

Geçici vergi mükelleflerinin kazançları artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde hesaplanabilecek. Böylece sisteme dördüncü geçici vergi dönemi dâhil edilerek, bu döneme ilişkin beyannamelerin alınması sağlanacak. Bu madde de 2025 yılı gelir ve kazançları için geçerli olacak.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin en az yüzde 51’ini portföyünde bulunduran, ancak sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’ta işlem görmeyen fonlarda, bir yıllık elde tutma süresine bağlı tevkifat istisnası kaldırılacak.

Buna karşılık, aynı portföy yapısına sahip fakat TEFAS’ta işlem gören diğer fonlar için bu istisna uygulanmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

