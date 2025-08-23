Eurosu olan üzüldü

Yatırımcıların merakla beklediği haftalık yatırım araçları piyasa sonuçları belli oldu. Euro yatırımcısını en çok üzen yatırım aracı oldu. Peki yatırımcısına hangileri kazandırdı?

Yatırımcıların merakla takip ettiği haftalık piyasa sonuçları belli oldu. Bu hafta bazı yatırım araçları değer kazanırken, bazıları beklentilerin altında kaldı. Özellikle euro yatırımcısı en büyük hayal kırıklığını yaşarken, Borsa İstanbul kazançlarıyla dikkat çekti.

EURO GERİLEDİ

Haftalık bazda euro, Türk lirası karşısında yüzde 0,37 oranında düşüş gösterdi. Euro/TL kuru 47,6720 seviyesine indi ve yatırımcısını üzerek haftanın kaybettirenleri arasında yer aldı.

ALTIN YÜKSELİŞTE AMA SINIRLI

24 ayar gram altın, haftayı yüzde 0,16’lık artışla 4.397 TL seviyesinde tamamladı. Yine de altın, yatırımcıların beklentisinin altında kaldı.

CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN DA DEĞER KAZANDI

Cumhuriyet altını, yüzde 0,17 yükselişle 29.709 TL’ye ulaştı.

Çeyrek altın ise yüzde 0,20 artışla 7.365 TL seviyesine çıktı.

DOLARDA SINIRLI ARTIŞ

ABD doları, Türk lirası karşısında haftayı yüzde 0,29 yükselişle 41,0170 TL seviyesinde kapattı. Dolar, bu hafta yatırımcısına sınırlı bir getiri sağladı.

YATIRIM FONLARI DEĞER KAZANDI

Yatırım fonları, bu hafta ortalama %1,58 oranında yükseldi. Yatırımcıların ilgisini çeken bu araçlar, istikrarlı getirisiyle dikkat çekti.

EMEKLİLİK FONLARI DA YÜKSELDİ

Emeklilik fonları da haftalık bazda değer kazananlar arasında yer aldı. Bu fonlar, %1,61 oranında artış gösterdi.

BORSA YATIRIM FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlayan kategori borsa yatırım fonları oldu. Bu araçlar, haftayı %3,15 oranında kazançla tamamladı.

BIST 100 ENDEKSİ GÜÇLÜ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’un ana göstergesi olan BIST 100 endeksi, haftalık bazda en yüksek performansa imza attı. Endeks, %4,62 oranında artarak 11.372,33 puan seviyesinden kapanış yaptı.

SONUÇ: BORSA ÖNDE, EURO GERİDE KALDI

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 endeksi olurken, euro yatırımcısına kaybettirdi. Altın sınırlı kazanç sağlarken, yatırım fonları genel olarak pozitif performans sergiledi. Küçük yatırımcının yüzü borsada güldü, dövizde ise aradığını bulamadı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

