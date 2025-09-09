Euro 49 TL'ye doğru harekete geçti

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı.

Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,6'yı buldu.

İşte 9 Eylül 2025 Salı gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,2714

SATIŞ(TL) 41,2749

Euro % 0,16

ALIŞ(TL) 48,6282

SATIŞ(TL) 48,6396

İngiliz Sterlini % 0,27

ALIŞ(TL) 56,0756

SATIŞ(TL) 56,0894