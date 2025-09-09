Euro 49 TL'ye doğru harekete geçti

Euro 49 TL'ye doğru harekete geçti
Yayınlanma:
Döviz kurunda oynaklık yukarı yönlü hareketlendi. Euroda dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken dolar da TL karşısında değerlendi.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı.

Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,6'yı buldu.

İşte 9 Eylül 2025 Salı gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,2714

SATIŞ(TL) 41,2749

Euro % 0,16

ALIŞ(TL) 48,6282

SATIŞ(TL) 48,6396

İngiliz Sterlini % 0,27

ALIŞ(TL) 56,0756

SATIŞ(TL) 56,0894

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Ekonomi
Benzin ne kadar oldu?
Benzin ne kadar oldu?
Gram altın 400 lira yükseldi!
Gram altın 400 lira yükseldi!