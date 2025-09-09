Euro 49 TL'ye doğru harekete geçti
Döviz kurunda oynaklık yukarı yönlü hareketlendi. Euroda dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken dolar da TL karşısında değerlendi.
Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı.
Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.
Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,6'yı buldu.
İşte 9 Eylül 2025 Salı gününe ait döviz kuru:
ABD Doları % 0,06
ALIŞ(TL) 41,2714
SATIŞ(TL) 41,2749
Euro % 0,16
ALIŞ(TL) 48,6282
SATIŞ(TL) 48,6396
İngiliz Sterlini % 0,27
ALIŞ(TL) 56,0756
SATIŞ(TL) 56,0894