Ethereum 4 yıl sonra rekor kırdı
Yayınlanma:
Kripto para piyasalarında Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 4.878,06 doları gördü. Bu seviye, Kasım 2021'de kaydedilen önceki rekorun üzerine çıktı.

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ethereum (ETH), geçtiğimiz Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 4.878,06 doları gördü. Bu seviye, Kasım 2021'de kaydedilen önceki rekorun üzerine çıktı. Ancak bu zirvenin ardından Ethereum'da sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

2025’TE %40’TAN FAZLA PRİM YAPTI

Ethereum’un bu yılki performansı oldukça dikkat çekici. 2025 yılı boyunca %40’ı aşan bir artış gösteren ETH, bu oranla Bitcoin’in getirilerini geride bıraktı. Ethereum’un fiyatı, son verilere göre yüzde 2,3'lük günlük düşüşle 4.718,83 dolar seviyesine geriledi.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK, DOLAŞIMDA 120 MİLYONUN ÜZERİNDE ETH VAR

Kripto piyasası verilerini sağlayan CoinMarketCap’e göre, Ethereum’un toplam piyasa değeri 569,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dolaşımda ise yaklaşık 120,7 milyon adet ETH bulunuyor.

POWELL’DAN FAİZ MESAJI, KRİPTO PİYASASINA MORAL VERDİ

Kripto para yatırımcılarının ilgisi sadece teknik seviyelere değil, aynı zamanda makroekonomik gelişmelere de odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumundaki konuşması, piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Powell’ın Eylül ayında faiz indirimi sinyali vermesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

Sygnum Bank’tan Katalin Tischhauser, “Likidite temelli bu boğa piyasasında, yatırımcılar güvercin sinyalleri hemen değerlendiriyor. Powell'ın açıklamaları da tam olarak buna işaret etti” değerlendirmesinde bulundu.

17 MİLYAR DOLARLIK ETH BİRİKİMİ VE GENİŞLEYEN EKOSİSTEM

Ethereum’a olan talepteki artış, ETH odaklı hazine firmalarının (DAT'lar) katkısıyla daha da hızlandı. Bu şirketlerin toplamda 17 milyar doların üzerinde Ether biriktirdiği bildiriliyor. Öte yandan Ethereum ekosistemi; finans, oyun ve tokenize varlıklar gibi birçok alanda 100’ü aşkın bağlantılı zincir ve kullanım alanıyla büyümeyi sürdürüyor.

ETHEREUM TOPLULUĞUNDAN STRATEJİK ADIMLAR

Ethereum topluluğu da ağın tanıtımını ve yönetimini güçlendirme yolunda adımlar atıyor. Etherealize adı verilen yeni bir tanıtım organı kuruldu, ayrıca Ethereum Vakfı'nın lider kadrosu da yenilendi. Yalnızca Ağustos ayı içinde spot Ethereum ETF’leri, 2,5 milyar dolarlık net giriş ile Bitcoin ETF’lerini geride bıraktı.

