Erdoğan harçlara yüzde 50 zam yaptı

Finansal işlemler için alınan maktu harç tutarlarında artışa gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YENİ HARÇ TUTARLARI BELİRLENDİ

Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç ücretleri, yüzde 50 oranında artırılarak yeniden düzenlendi. Karar kapsamında banka kuruluş izinleri, şube açılış belgeleri ve finansal kurum izinleri gibi birçok kalemde yeni ücretler geçerli olacak.

BANKA KURULUŞLARI İÇİN HARÇ 10,9 MİLYON TL OLDU

Türkiye’de kurulan yerli bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları merkez şubeler için her yıl ödenecek harç miktarı 10 milyon 920 bin 660 TL olarak açıklandı. Aynı şekilde serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve yabancı banka şubeleri de aynı miktarda harç ödeyecek.

ŞUBE AÇILIŞ HARÇLARI NÜFUSA GÖRE DEĞİŞECEK

Tüm bankalar tarafından açılacak yeni şubeler için düzenlenen izin belgelerinde harç tutarı, şubenin yer aldığı belediyenin nüfusuna göre farklılık gösterecek:

Nüfusu 5 bine kadar olan belediyeler: 655 bin 230 TL

Nüfusu 5 bin ile 25 bin arasında olan belediyeler: 1 milyon 965 bin 710 TL

Nüfusu 25 bini aşan belediyeler ve serbest bölgeler: 2 milyon 620 bin 955 TL

FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN YENİ HARÇ TUTARI

Sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar için verilen yetki belgeleri, yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet izinleri ile finansal kiralama şirketlerinin kuruluş izin belgeleri için ise 1 milyon 618 bin 205 TL tutarında harç uygulanacak.