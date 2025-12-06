EPDK'dan 26 şirket için karar

EPDK, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla elektrik, petrol ve LPG alanlarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans vizesi verilirken, 5 şirketin ise faaliyetlerine son verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla piyasaya yeni oyuncular dahil etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararlarına göre, enerji piyasasında kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Kurul, sektörde faaliyet göstermek isteyen 21 firmaya yeni lisans tahsis ederken, mevcut oyuncular arasında da elemeye gitti. Karar kapsamında 3 şirketin lisansı tamamen sonlandırılırken, 2 şirketin lisansı ise iptal edildi.

ELEKTRİK PİYASASINA 21 YENİ ŞİRKET

En büyük hareketlilik elektrik piyasasında yaşandı. EPDK, bu alanda 7 adet toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeciliği lisansı vererek pazarı genişletti. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise lisans iptalleri vardı. Aynı sektörde faaliyet gösteren 2 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 2 şirketin lisansı ise doğrudan iptal edildi.

PETROL VE LPG'DE SON DURUM

Düzenlemeler sadece elektrikle sınırlı kalmadı. Petrol piyasasında bir firmaya ihrakiye teslimi lisansı tanımlandı, bir başka şirketin ise mevcut iletim lisansının süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise bir şirketin LPG depolama lisansı yürürlükten kaldırılarak sektör dışına itildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

